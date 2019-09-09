الجيش الليبي يرد على مزاعم ”انسحاب محتمل“ من طرابلس

قال الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إنّ القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ”لم ولن يفاوض يومًا على منصب“، وذلك ردًا على تصريحات جرى تداولها على لسان المبعوث الأممي غسان سلامة تزعم أنّ ”حفتر يفاوض على منصب مقابل الانسحاب من طرابلس“.

وكتب المسماري عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“: ”ردًا على تصريحات غسان سلامة، والتي قال إنها تم تحريفها، المشير خليفة حفتر لم ولن يفاوض يومًا على منصب“، مشددًا على أن ”ما يقوم به هو وضباط وجنود والقوى المساندة أسمى وأرقى من أي منصب“.

ردا على تصريحات السيد سلامة والتي قال انها ثم تحريفها : القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر… تم النشر بواسطة ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ في الاثنين، ٩ سبتمبر ٢٠١٩

وتابع أنّ ”القوات المسلحة ماضية في حربها على الإرهاب إلى أن يتحرر كامل تراب الوطن وينعم أهلنا بالأمان، ويمارسون حقهم الديمقراطي في بيئة آمنة وحياة مستقرة اقتصاديًا واجتماعيًا“.

وكانت قناة ”ليبيا بانوراما“ المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين ادعت عبر صفحتها على ”تويتر“ أن ”غسان سلامة قال إن المشير خليفة حفتر مستعد لانسحاب محتمل من طرابلس مقابل الحصول على مناصب متقدمة بالدولة“.

لكن البعثة أصدرت بيانًا لاحقًا، وقالت إن تصريحات غسان سلامة جرى تحريفها من قبل وسائل الإعلام.