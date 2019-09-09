الجزائر.. 15 تنظيمًا معارضًا يؤسسون كيانًا ديمقراطيًا (صور)

أعلن 15 تنظيمًا معارضًا في الجزائر، اليوم الإثنين، تأسيس كيان ديمقراطي؛ بهدف إيجاد مسار لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد منذ 22 شباط/فبراير الماضي.

وقال ممثلو 7 أحزاب و8 منظمات خلال لقاء أقيم دون ترخيص السلطات إنّهم ”توافقوا على تشكيل قطب يتولى بحث السبل الكفيلة بإنتاج منظومة سياسية جديدة تتباعد مع ممارسات النظام الحالي“.

وهاجم الكيان الديمقراطي ما قام به فريق الوساطة بقيادة الرئيس السابق لمجلس النواب كريم يونس، واعتبرت مجموعة الـ15 ما يحدث ”اغتيالًا للحراك“.

ورفض المعارضون ما أسموها ”الادعاءات الراهنة للسلطة حول إمكانية وضع أسس حوار وطني“، كما استهجنوا ”حرق المراحل بنية تنظيم اقتراع رئاسي مستعجل يقفز على حقائق الميدان“.

واعتبر الكيان الديمقراطي أنّ ”ما يحدث يكّذب مزاعم النظام، ويبرز الممارسات الوفية لطبيعة النظام البائد، والذي يبحث المسؤولون إدامته، دون مبالاة بمطالب الثورة الشعبية التي استهلكت شهرها السابع“.

وأبدوا انزعاجًا من ”استمرار حبس العشرات من موقوفي الراية الأمازيغية“ و“التضييقات المفروضة على حريّة التعبير والتنقل، خصوصًا أن القضاء أفرج عن 4 مساجين في الأسبوعين الأخيرين، على نحو يعطي الانطباع بتسوية الأزمة في غضون الأيام القليلة القادمة.

وشددوا على ”القطيعة التامة مع ممارسات العقود الماضية“، فيما أكدوا على ”بعث مسار تأسيسي سيد من أجل جمهورية تقوم على ضمان تكريس الوحدة والسيادة الوطنية ورفض أي تدخل أجنبي“.

وطالب البيان ”بإقصاء كل من تلطخت أياديهم بدماء الجزائريين بالقمع والفساد، ورفض منح أي غطاء سياسي لكافة الرموز المحسوبة على عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ومنح الكيان الديمقراطي اهتمامًا خاصًا بـ“إنضاج مشروع المواطنة“، و“فتح نقاشات جدية تستوعب كافة الجزائريات والجزائريين عبر المحافظات، على درب الذهاب إلى ندوة وطنية ترسم معالم المرحلة الانتقالية“.