شعارات انتخابية ”مسروقة“ تثير جدلًا واسعًا في تونس

أطلق المرشحون لانتخابات الرئاسة المبكرة في تونس، شعارات لا يخلو الكثير منها من الاقتباسات و“السرقات“ واستلهام الأفكار من شعارات انتخابية سبق أن ظهرت في أوروبا أو أمريكا، أو حتى من خطابات سياسية لها مرجعية عربية.

ويواجه المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ومدير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ناجي جلول، اتهامًا بسرقة شعار حملة رئيس الجمهورية الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران، تحت شعار القوة الهادئة“ / La force tranquille ، وقد انتقد متابعون للحملة غياب الإبداع لدى فريق حملة ناجي جلول، واتهموه بالسرقة، وهو ما اعتبروه أمرًا مرفوضًا في حملة انتخابية رئاسية .

ورأى مراقبون في اختيار مرشح حزب ”تحيا تونس“، يوسف الشاهد، لشعار ”تونس أقوى“، سرقة واضحة لحملات انتخابية لرئيسي فرنسا السابقين نيكولا ساركوزي الذي اعتمد شعار la France forte وفرانسوا هولاند، وقد رد فريق حملة الشاهد على هذه الاتهامات بأنه تشابه من محض الصدفة.

واختار مرشح حزب ”الجبهة الشعبية“، المنجي الرحوي، شعار ”نعم نغير“، وهو شعار فيه رائحة انتحال من شعار أوباما yes we can بحسب الباحثة الجامعية ألفة يوسف، التي اعتبرت أن ”عدة شعارات من تلك التي نراها اليوم لا تحمل تجديدًا، وتسعى إلى اقتباس أفكار سبق تداولها في حملات انتخابية سابقة، ولو بشيء من التغيير على مستوى الشكل، ولكن دون عمق دلالي“.

ولا تقتصر الاقتباسات على شعارات الحملات الانتخابية لرؤساء سابقين أو مترشحين سبق أن خاضوا سباق الرئاسة في بلدان غربية، بل شملت أيضًا استلهامًا من خطاب سياسي راج لدى شخصيات سياسية عربية، كما هو شأن المرشح المستقل الصافي سعيد الذي اعتمد شعار ”نحن هنا“، وهي عبارة مستوحاة من خطاب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

واعتبر المحلل السياسي فوزي بن شعبان، أن ”اللجوء إلى شعارات سبق أن اعتمدها مرشحون للانتخابات الرئاسية في بلدان أخرى، ليس جديدًا، ويعكس رغبة من المرشح في خلق قدوة له، وفي اتباع خطاب سياسي سبق أن أثبت نجاحه وفاعليته من أجل استمالة الناخبين، غير أن هذا التوجه لا يخلو من إسقاطات لا معنى لها، بمعنى أن كل شعار لحملة انتخابية جرت في فرنسا أو في أمريكا أو في غيرها، لها جذورها وسياقاتها وحيثياتها، ولا يمكن أن تكون ناجحة بالضرورة في تونس“.

وحذّر بن شعبان في تصريح لـ“إرم نيوز“، من أن ”هذه الإسقاطات تضرّ بالمرشح أكثر مما تنفعه، فهي وإن تظهر اطلاعه على تجارب سابقة، فإنها تدينه إذا ما تم وضعها في غير إطارها؛ لأنها تجعل منه مغتربًا عن محيطه الذي يمارس فيه اليوم حملته الانتخابية“.

من جانبه، اعتبر الخبير في الاتصال السياسي، سمير عبيد، أنّ اللجوء إلى الشعارات ذات المرجعية على مستوى عالمي، يكشف ضعفًا في الابتكار والتجديد والقدرة على خلق خصوصية لذلك المرشح، ويجعله حبيسًا لشعارات لها سياقها العام الذي نشأت فيه ولا يمكن إخراجها عن ذلك السياق أو إسقاطها علنًا لواقع التونسي.

وأضاف عبيد في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أنّ هذا ”الفقر في ابتكار شعارات جاذبة وأصيلة لا تقليد فيها ولا سرقات، يُضعف من مصداقية المرشحين للانتخابات الرئاسية لدى الناخبين، ويرسخ لديهم انطباعًا بأنّ مرشحهم لن يأتي بجديد ولن يختلف عن سابقيه، وبالتالي لا داعي لمنحه فرصة للتجربة، أو لأن يمنحوه أصواتهم“.