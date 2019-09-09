ماذا تضمنت إحاطة غسان سلامة ”السرية“ حول ليبيا؟

كشفت مصادر سياسية ليبية أن المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة ضمن إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن جانباً سرياً كشف فيه النقاب عن سبب تخلي المجتمع الدولي عن دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

وقالت المصادر السياسية التي تحدثت إلى ”إرم نيوز“ إن سلامة اتهم في إحاطته التي قدمها يوم الأربعاء الماضي، المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بممارسة فساد غير مسبوق، وشبههم بـ“ المافيا العالمية“ التي تعمل لصالحها الشخصي، في ظل ظروف معيشية سيئة يعيشها المواطن الليبي.

وطالب سلامة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بضرورة اتخاد موقف موحد بخصوص تجميد المليارات المودعة في البنوك العالمية والتي تخص أولئك المسؤولين وأمراء الحرب، ووضع حد لهذا النزيف، والنهب الممنهج لمقدرات الشعب الليبي .

وكان قيادي ليبي أمريكي في تنظيم الإخوان كشف قبل أيام عن ما أسماه “ أخبار غير سارة للجماعة في ليبيا“.

وقال عماد الدين زهري في تصريحات صحفية إن هناك مؤشرات على تغير الموقف الأمريكي على نحو لا يريده المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، لصالح قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، معللا ذلك بأسباب غير التي ذكرها سلامة.