انقسامات تعصف بالقضاء التونسي بسبب نبيل القروي

يشهد القضاء التونسي أزمة متصاعدة بسبب انقسامات حول إيقاف نبيل القروي و عدم السماح له بالمشاركة في المناظرات وفي حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

ومنذ إيقاف المترشح الرئاسي نبيل القروي بتهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، يواجه القضاء التونسي موجة من الانتقادات و الاتهامات باستعماله من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتصفية خصومه، ما جعله يعيش على وقع صراعات داخلية على خلفية هذه الاتهامات.

وكشف مصدر قضائي لـ ”إرم نيوز“، أن القضاء التونسي يعيش على وقع انقسامات وصراعات غير مسبوقة، وسط ضغط كبير من قوى سياسية نافذة و مؤثرة في البلاد.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن هناك سعيا متواصلا من قوى سياسية لاختراق القضاء وتطويعه لخدمة أجندات سياسية ومصالح شخصية ولاستعماله في معارك انتخابية حامية الوطيس.

بدوره، أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي ، أن الجمعية لن تحمي أي قاض يثبت تورطه سياسيا من خلال تلقي التعليمات، داعيا جميع القضاة إلى ضرورة التحلي بأعلى درجات الحياد والنزاهة والكفاءة والابتعاد عن أي نوع من أنواع الانتماء السياسي والحزبي.

وأضاف أنس الحمادي، في تصريح لصحيفة ”الشروق“ التونسية، إن حملة التشكيك في القضاء تأتي في سياق تصفية حسابات لذا يجب أن يبقى القضاء بمنأى عن أي توظيف وبعيدا عن الصراعات السياسية، موضحا أن الحملات الانتخابية أصبحت محمومة تستعمل فيها أساليب شرعية وغير شرعية .

كما شدد الحمادي على ضرورة النأي بالقضاء عن كل التجاذبات السياسية قائلا : ”لابد أن يكون القضاء أرفع من كل الشبهات ويجب تكريس الاستقلالية على أرض الواقع ولا ان تكون المحطات الانتخابية موضوعا للتشكيك في القضاة“.

من جهة أخرى، أكد أن جمعية القضاة ترفض أن يكون القضاء طريقة لتصفية الحسابات السياسية ولضرب الخصوم السياسيين وتشويههم ، حسب قوله.

كما أشار في ذات السياق، على أن القضاء يجب أن يتعامل مع كل السياسيين على نفس المسافة ولا يمكن للقضاة أن يسمحوا لأنفسهم باستعمالهم وتوظيفهم من أي جهة سياسية كانت، حسب تعبيره.

وتتهم الأطياف السياسية القضاء التونسي بخضوعه رسميا لسلطة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتصفية خصومه ولخدمة مصالحه السياسية والحزبية، في حين يؤكد الأخير أن القضاء مستقل ولا علاقة له بإيقاف خصمه نبيل القروي.

وفي وقت سابق، اتهم رئيس حركة ”الوطن الجديد“، المترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، سليم الرياحي، يوسف الشاهد، بـ“السيطرة على القضاء وتطويعه لخدمة مصالحه الشخصية ومحاربة خصومه“.

وقال الرياحي، في حوار مع قناة ”الحوار التونسي“، الأربعاء، إن ”القضاء في تونس غير مستقل وتم اختراقه من قبل حكومة يوسف الشاهد“.