في الجولة الثانية للمناظرات.. انتقادات وسخرية من المترشّحين للسباق الرئاسي في تونس

تواصلت مساء الأحد، الجولة الثانية من المناظرة التلفزيونية المخصصة للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، وسط جدل وموجة سخرية واسعين، وذلك قبل سبعة أيام من موعد إجراء الاستحقاق الرئاسي .

وشارك في الجولة الثانية تسعة مترشحين وهم : منجي الرحوي، وإلياس الفخفاخ، ومحمد الهاشمي الحامدي، وعبدالكريم الزبيدي، ومحمد الصغير النوري، وحمادي الجبالي، ومحمد لطفي المرايحي، وحاتم بولبيار ومحسن مرزوق.

وعرض المترشحون وعودهم ومواقفهم وسط ارتباك بعضهم و تكهنات بخروج البعض الآخر مبكرًا من السباق الرئاسي،بعد أن عجزوا عن الإقناع ببرامجهم ورؤاهم لصلاحيات رئيس الجمهورية .

ووجه أغلب الناشطين انتقادات حادّة لبعض المترشّحين الذي فشلوا حسب رأيهم في إقناع الناخبين وفي الإجابة على الأسئلة التي كانت موجهة لهم.

ولقيت المناظرة التي تعدّ الأولى من نوعها في تاريخ تونس، تفاعلًا كبيرًا من قبل ناشطين، حيث اعتبر أغلبهم أن المجموعة الثانية في المناظرة التلفزيونية كانت دون المأمول ولم يتمكنوا من الإجابة على الأسئلة الموجهة إليهم بشكل دقيق ومقنع.

من جهة أخرى، عبر كثيرون عن رفضهم لطريقة طرح الأسئلة معتبرين أن هذه الطريقة ليست ”مناظرة فعلية“ بل هي مجرد أسئلة شفاهية مشبهين العملية بامتحان ”الأستاذ مع تلاميذه“ في حين ذهب آخرون إلى أنها بدت مثل ”محاورات في ندوة عامة“.

كما انتقد البعض تعمّد ترك المتناظرين في حالة وقوف لمدة ساعتين ونصف الساعة، معتبرين أنه كان من الأفضل السماح لهم بالجلوس باعتبار طول توقيت المناظرة.

انتقاد ومواجهة

وفي المناظرة انتقد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية ،حاتم بولبيار ،دعوة المترشح ،لطفي المرايحي،إلى ضرورة مراجعة العلاقة الاقتصادية مع فرنسا ،مشيرا إلى أن فرنسا هي الشريك الاقتصادي الأول لتونس .

وأضاف حاتم بولبيار ،في المناظرة التي بثتها القناة الرسمية التونسية ، أنه من غير المعقول الحديث عن إغلاق الشركات الفرنسية في تونس، وإحالة العشرات من التونسيين على البطالة .

ووجّه حاتم بولبيار أيضا ،انتقادات إلى المرشح المستقل والقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية ،حمادي ، الجبالي مشيرا إلى أن كلام الجبالي عن توقيع اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الاتحاد الأوروبي خاطئ .

وأضاف حاتم بولبيار أن حمادي الجبالي قال إن تونس، وقّعت اتفاقية التبادل التجاري في حين أنها لم توقع الى الان هذه الاتفاقية .

وطالب لطفي المرايحي وحمادي الجبالي بحقهما في الرد على حاتم بولبيار ،مما تطلب إيقاف المناظرة وطلب رأي قانوني وحسم مسالة تمكين المترشحين من حق الرد أو مواصلة المناظرة .