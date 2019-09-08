المغرب.. ارتفاع ضحايا حادث انقلاب حافلة جرّاء السيول إلى 13 قتيلاً

ارتفعت حصيلة قتلى حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، الذي وقع الأحد، بإقليم الراشيدية جنوب المغرب جراء السيول التي تشهدها المنطقة منذ أيام، إلى 13 شخصًا.

وكانت السلطات المحلية لولاية جهة درعة-تافيلالت قد أفادت، في حصيلة أولية، بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما تم إنقاذ 27 آخرين من بين ركاب هذه الحافلة، التي تؤمن الربط بين مدينتي الدار البيضاء والريصاني.

وما زالت فرق الإنقاذ المكونة من الجيش والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة تباشر بحثها بحثًا عن جثث مفقودين محتملين.

واستنفرت هذه الفاجعة حكومة سعد الدين العثماني، حيث أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس كلًا من عبدالوافي الفتيت، وزير الداخلية، وعبدالقادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والجنرال دوركوردارمي قائد جهاز الدرك الملكي، بالتنقل إلى مكان الحادث للإشراف على التدخلات التي تقوم بها فرق الإنقاذ.