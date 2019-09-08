تونس.. جدل بسبب حملة إعلانية تهاجم الشاهد.. والمهدي جمعة ”يتبرأ“ (صور)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لحملة إعلانية تحمل صورة المترشح الرئاسي عن حزب ”البديل التونسي“ المهدي جمعة، وتهاجم بطريقة غير مباشرة منافسه في الاستحقاق الرئاسي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وتضمنت الحملات الإعلانية جملًا من نوع ”مانيش شاهد على الفقر“ (لن أكون شاهدًا على الفقر) و ”مانيش شاهد على الجوع“ (لن أكون شاهدًا على الجوع) وهو ما اعتبره البعض هجومًا واضحًا على منافسه يوسف الشاهد وقد تجرمه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وبعد الجدل وردود الأفعال المتباينة حول ما جاء في الحملات الإعلانية اضطر فريق حملة المهدي جمعة للخروج عن صمته ليتبرأ من الشعارات المرفوعة و يؤكد أنه لا علاقة له بالصور المتداولة.

وجاء في بيان نشره فريق حملة المهدي جمعة على الصفحة الرسمية لحزب ”البديل التونسي“، أنه “أنه تم الاكتفاء منذ بداية الحملة بتركيز لافتات بعنوان مهدي جمعة مستقبل تونس، وأنه لا علاقة لحملة مهدي جمعة بالصور المنشورة التي يبدو أنها غير صحيحة و تمت فبركتها.

ومع بدء العدّ التنازلي لموعد إجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس وقرب انتهاء الحملة الانتخابية، شهدت الساحة السياسية توترًا حادًّا بين المتنافسين في السباق الرئاسي، حيث اعتمد أغلبهم في حملاتهم الانتخابية على سياسة التشويه والتهديد بالملفات لإضعاف خصومهم وإضعاف فرصهم في الفوز.

واعتبر متابعون للشأن السياسي أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في مناخ سياسي ساخن ومرتبك، حيث وظف المتنافسون على رئاسة تونس كل الإمكانيات المادية واللوجستية لضرب خصومهم والنيل منهم على الملأ، من خلال تسريب الملفات وتركيز كل طرف على تصريحات أو أخطاء سابقة لخصمه لإضعاف حظوظه في هذا الاستحقاق.

وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، السياسيين التونسيين من إرباك المناخ الانتخابي واعتمادهم خطابًا سياسيًا متوازنًا بعيدًا عن التشنج والانفلات في التصريحات.

ودعا رئيس الهيئة نبيل بفون، المترشحين لمنصب الرئاسة إلى ضرورة اعتماد تصريحات أكثر توازنًا بعيدًا عن التشنج.

وللإشارة، فإن الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي ستستمر حتى 13 أيلول/سبتمبر الجاري، على أن تُجرى الانتخابات في 15 أيلول / سبتمبر، بينما سيتمّ الإعلان عن النتائج بعد يومين من موعد الاقتراع.