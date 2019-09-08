الجزائر.. تعيين 40 قائدًا جديدًا لأمن المحافظات 

قرر الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، تعيين قادة جدد لأمن المحافظات، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، مساء الأحد.

وشملت التعيينات الجديدة 40 مسؤولًا أمنيًا لرئاسة أمن الولايات، بينما تتشكل الجزائر من 48 محافظة، بعضها تربطها حدود طويلة مع تونس، وليبيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، والمغرب.

وهذه أوسع وأول تغييرات في سلك الشرطة الجزائرية، منذ تنحي الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.

ويقول مراقبون إن حركة التغييرات المفاجئة في سلك الأمن، لها علاقة بانتخابات الرئاسة المقررة قبل نهاية العام الجاري، فيما تشهد البلاد أزمة سياسية منذ بدء حراك 22 شباط/فبراير الماضي.