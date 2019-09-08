الجيش الليبي يقتل 10 مسلحين في غارات بمحاور طرابلس

أفاد مصدر عسكري ليبي، اليوم الأحد، بمقتل 10 مسلحين وتدمير آليات عسكرية، خلال غارات استهدفت تجمعات للمليشيات في عدة محور بطرابلس.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“ إن الغارات استهدفت معسكر التكبالي، وأسفرت عن تدمير مدفع مجرور من عيار 155، ودبابة من طرازT55، واستهدفت غارة أخرى مخزن ذخيرة بمنطقة الكريمة، وأسفرت عن تدميره بالكامل، وقتل أكثر من 10 عناصر مسلحة.

وأشار إلى أن قوات الجيش أسقطت في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة تركية بالقرب من ترهونة، فيما سيطر الجيش على مصنع الأسمنت بسوق الخميس.

وفي وقت سابق أفادت مصادر ميدانية، بمقتل عدد من القيادات المتشددة بمعارك مع الجيش الليبي، والقبض على أحد عناصر الميليشيات التشادية.