مرشحون للرئاسة التونسية يغازلون الناخبين بالغناء والرقص (فيديو)

لجأ مرشحون للانتخابات الرئاسية في تونس، إلى أساليب جديدة في محاولة لإخراج حملاتهم من روتين البيانات والوعود الانتخابية، حيث عمد البعض للغناء والرقص، للفت اهتمام الناخبين.

مرشح حزب ”الحراك“ محمد المنصف المرزوقي، ظهر خلال جولة بمحافظة بنزرت شمال البلاد، وهو يرقص على أنغام إحدى الأغاني التي تحكي الثورة التونسية، ملبيًا طلب الحاضرين من أنصاره، وفق قوله.

في حين لجأ مرشح ”التيار الديمقراطي“ محمد عبو للغناء في أحد اجتماعات حملته الانتخابية، في لافتة اعتبرت محاولة للخروج عن المألوف، وطريقة جديدة للتواصل مع الجمهور.

وكان مرشح حزب ”تيار المحبة“ الهاشمي الحامدي قد اعتمد الطريقة نفسها، حين قال إنه قريب من الشعب ويهتم بمشاكله ويعبّر بالطريقة التي يفهمها ويستحب التعامل بها.

وكان الرئيس الراحل الباحي قائد السبسي قد انخرط في الغناء خلال حملته الانتخابية لرئاسية عام 2014 حين غنى لفنان الراب التونسي ”كافون“، وردد أيضًا أنشودة ”بني وطني“ التي غنتها المطربة علية، وهي إحدى أبرز الأصوات الفنية في تونس في القرن الـ20.