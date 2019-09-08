تونس.. الرياحي يلجأ للقضاء بعد استثنائه من المناظرة التلفزيونية للمرشحين الرئاسيين

قرر المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، سليم الرياحي، اللجوء إلى القضاء؛ اعتراضًا على إقصائه من المناظرة التلفزيونية للمرشحين للاستحقاق الرئاسي، باعتبار أنه متواجد خارج البلاد.

وقال الرياحي، في منشور عبر حسابه على ”فيسبوك“، إنه ”قرر رفع قضية استعجالية أمام المحكمة الإدارية بعد رفض مشاركته في المناظرة التلفزيونية للمرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبر الأقمار الاصطناعية“.

وأضاف الرياحي: ”قررنا رفع قضية من أجل إيقاف هذا التعدّي الصارخ على حقي كمترشح“.

وأكد أنه ”تقدم بطلب كتابي بهدف المشاركة المباشرة في المناظرة التلفزيونية من خارج تونس، عبر الأقمار الصناعية، لكن طلبه رفض شفهيًا من التلفزيون التونسي، ومن هيئة الانتخابات، ومن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري“.

واعتبر أن ”هذا الرفض يحرمه من حقه في التعبير والقيام بحملته الانتخابية في نفس ظروف المرشحين الآخرين“.

وانطلقت المناظرات التلفزيونية للمرشحين للاستحقاق الرئاسي، السبت، وستتواصل إلى غاية يوم غد الإثنين، وتم استثناء نبيل القروي وسليم الرياحي من حضور المناظرات؛ باعتبار أن الأول مسجون، والثاني يتواجد خارج البلاد و“فار من العدالة“.