الجزائر.. مشاورات جديدة لتأسيس ”العليا المستقلة للانتخابات“

أعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم الأحد، أن الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، كلف رئيس فريق الوساطة كريم يونس، بإجراء مشاورات جديدة ”لتشكيل وتنصيب سلطة مستقلة للانتخابات“.

وأثنى بن صالح على ”جهود فريق الوساطة“ عقب استلامه تقرير المشاورات التي أجراها مع أحزاب ومنظمات وشخصيات جزائرية بارزة، لغرض تقديم حلول للأزمة السياسية المستعرة في الجزائر منذ 22 شباط/ فبراير الماضي.

وفي غضون ذلك، قال رئيس فريق الوساطة، كريم يونس، إنه ”لمس من رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، تلبية مطلب رحيل الوزير الأول نور الدين بدوي“.