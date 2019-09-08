تقرير: الانتخابات الرئاسية تقود صراعًا مكتومًا بين الجيش والنخبة السياسية في الجزائر

المصدر: ا ف ب

سلّط تقرير لوكالة ”فرانس برس“ الضوء على التفاعلات التي يشهدها الشارع السياسي في الجزائر، في ظل تحديد قائد الجيش موعد الانتخابات الرئاسية، ما اعتبرته محاولة يريد من خلالها التصدي لحركة الاحتجاج الشعبي، ومن انشقاقات محتملة في المؤسسة العسكرية.

وكانت قيادة الجيش، المتجسدة في قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، والتي تمسك عمليًا بمقاليد البلاد منذ إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2 نيسان/أبريل، حرصت على تهدئة الوضع؛ إثر حركة احتجاج اندلعت في 22 شباط/فبراير 2019.

ويقول مراقبون، وفق الوكالة، إن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ”يشكل واجهة دستورية ومنفذًا للتوجهات المقترحة من قيادة الجيش التي تأتي في شكل خطب تتطرق إلى الوضع السياسي بلغ عددها 30 في الأشهر الخمسة الأخيرة“.

مهلة علنية

لكن من خلال تحديد 15 أيلول/سبتمبر موعدًا لإطلاق العملية الانتخابية الرئاسية، حدد قائد الجيش للمرة الأولى ما يبدو وكأنها مهلة علنية للرئيس المؤقت المكلف دستوريًا لدعوة الناخبين للاقتراع.

واعتبر الباحث في المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية بباريس، مصعب حمودي، أن ذلك شكل ”طريقة لإبلاغ بن صالح.. ما يلي: أنت لا وزن لك في اللعبة وأنا من يقرر“.

وكانت قيادة الجيش رفضت، في نهاية تموز/يوليو، ”إجراءات تهدئة“ تعهد بها الرئيس المؤقت، بذريعة رفض ”إضاعة المزيد من الوقت“.

ورغم الطلبات الملحة لقيادة الجيش لتنظيم انتخابات رئاسية ”في أفضل الآجال“، لم يعلن الرئيس المؤقت حتى الآن بداية العملية الانتخابية.

غموض الموقف

ويضيف الباحث حمودي أن خطاب قايد صالح موجه أيضًا إلى حلقة ”متمردة“ من الجنرالات، مشيرًا إلى ”تصدعات داخلية“ محتملة في القيادة العليا للجيش، معتبرًا أن رفض الرئيس المؤقت حتى الآن ”إعلان دعوة الناخبين، يشير على ما يبدو إلى أنه مدفوع من حلقات عسكرية أخرى تعارض طريقة عمل قايد صالح“.

وأضاف الباحث: ”إننا سنرى في 15 أيلول/سبتمبر، إذا كان سيوقع المرسوم أم لا، وسيعكس ذلك موازين القوى داخل القيادة العسكرية العليا“.

غير أن دالية غانم يزبك، المختصة في العلوم السياسية، اعتبرت أنه من الصعب تقييم هذه الانشقاقات المحتملة.

وأضافت الباحثة في مركز كارنجي للشرق الأوسط ببيروت، أن ما يميز مؤسسة الحكم الجزائرية ”غموضها الذي يصل حد أنه حتى الذين داخلها لا يدركون خباياها“، وقالت إنها ”لم تتفاجأ“ بالخطاب الأخير لقائد الجيش.

وتابعت أنه منذ رحيل بوتفليقة و“الجيش هو الذي يدير التحول السياسي، وذلك وفق توجيهات، وكان يصر منذ البداية على تنظيم الانتخابات، رغم عدم توفر شروط تنظيمها“.

اتفاق ضمني

وأضافت الباحثة أن ”الفريق قايد صالح، لم يعد بحاجة إلى إضفاء هالة شرعية على الوضع الحالي، لأن الجميع يعرف أنه الرجل القوي للنظام الجزائري“.

وإزاء سقوط الرهان على انحسار حركة الاحتجاج أو انقسامها، يحاول الجنرالات تسريع عملية الانتقال السياسي.

وقال الخبيران، إن تنظيم انتخابات بالقوة أمر ينطوي على مخاطر، في وقت يستمر فيه المحتجون في رفض إجراء انتخابات مع وجود أنصار بوتفليقة في الحكم.

وتابع حمودي: ”لا تتوفر الشروط الموضوعية لتنظيم انتخابات“، معتبرًا أنه ”بوجود الناخبين في الشارع لا يوجد مرشح وأن موضوع الانتخابات ليس هذا وقته“.

من جهتها تقول دالية: ”حتى الآن احترمت الانتخابات الرئاسية في الجزائر، اتفاقًا ضمنيًا بين الشعب والنظام، فيقوم النظام أي الجيش مع الطبقة السياسة الحاكمة بتقديم مرشح، في حين يكتفي بالتوجّه إلى صناديق الاقتراع“.

وأضافت أن ”كافة الرؤساء جرى اختيارهم بهذه الطريقة، بمن فيهم بوتفليقة في عام 1999، وما غيرته حركة الاحتجاج هو أن هذا الاتفاق لم يعد مقبولًا“.

وبحسب دالية، فإن ”هناك مخاطر من أن تبقى مكاتب الاقتراع فارغة، وأن يرفض القضاة الإشراف على العملية“، معتبرة أن الرغبة في ”تنظيم انتخابات لن تحل المشكلة، بل بالعكس الأزمة بصدد الاستفحال“.