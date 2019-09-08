رئيس الجزائر المؤقت: مقترحات فريق الوساطة ”ضمانة“ لشفافية الانتخابات ‎

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، أن مقترحات فريق الوساطة والحوار، ”هي ضمانات كافية لتنظيم انتخابات رئاسية عاجلة“.

وسجل بن صالح، اليوم الأحد، عقب لقائه برئيس فريق الوساطة، كريم يونس، ”تقاربًا بوجهات النظر حول الاستحقاق الرئاسي القادم، ومن ذلك ضرورة الاستعجال بإجرائه“.

وتضمنت مقترحات فريق الوساطة الجزائرية، المرفوعة إلى الرئاسة، إلغاء حواجز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة، بضمانات النزاهة والشفافية.

كما دعت حزمة المقترحات إلى التخلي عن شروط تعجيزية أبرزها، حيازة بطاقة ”المجاهد“ وهي وثيقة تخص مشاركة المرشحين للرئاسة في حرب التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي قبل عام 1962.

وتقرر إسقاط شرط الحصول على 600 تزكية لمنتخبين في المجالس الشعبية المحلية، حيث يخدم هذا الشرط أحزاب الموالاة التي تستحوذ على آلاف المنتخبين، ما يشكل ضربة قوية لجبهة التحرير الوطني (حزب بوتفليقة) والتجمع الوطني الديمقراطي وهو حزب رئيس الحكومة الموقوف بتهم فساد أحمد أويحيى.

وطالبت لجنة الوساطة والحوار الوطني، بفرض حيازة الدبلوم الجامعي على طلبات الترشح لأعلى منصب في البلاد، إضافة إلى تحجيم دور المحكمة الدستورية التي كانت تقرر كل شيء في الانتخابات مع وزارة الداخلية.

ودعت لجنة الوساطة إلى استحداث هيئة عليا مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية، بعيدًا عن عهدة وزارة الداخلية، ومن ذلك حرمانها من صلاحية إعلان النتائج؛ تجنبًا لوقوع عمليات تزوير، بالنظر إلى طريقة إخراج نتائج الانتخابات السابقة.

وفي وقت سابق، قال عضو فريق الوساطة، بوزيد لزهاري لـ“إرم نيوز“، إنّ ”هذه المقترحات كفيلة بضمان نزاهة الاستحقاق الرئاسي“، مشددًا على أن ”التعجيل بالانتخابات الرئاسية من شأنه أن يحل الأزمة السياسية المستمرة منذ 22 شباط/فبراير الماضي“.

وشدد لزهاري، على أنّ ”الهدف الأسمى هو تبسيط الإجراءات وإزالة العراقيل أمام المرشحين للرئاسة، مع التركيز على توفير الظروف الملائمة، لشفافية الاقتراع السري بعيدًا عن حواجز النظام السابق“.