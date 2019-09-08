ليبيا.. مقتل قيادات متشددة بينهم سالم الزياني في معارك مع الجيش بطرابلس

قُتل عدد من القيادات المتشددة، بمعارك مع الجيش الليبي، فيما ألقي القبض على أحد عناصر الميليشيات التشادية.

وقال مصدر طبي في مدينة الزاوية، إن ”عشرات الجرحى والقتلى، وصلوا لمستشفيات ومصحات مدينة الزاوية، بعد معارك مع الجيش، وجميعهم من مقاتلي الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق“.

وأضاف المصدر في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”القيادي في تنظيم أنصار الشريعة والعضو البارز في مجلس شورى ‎بنغازي، سالم الزياني، كان من بين قتلى الاشتباكات التي وقعت السبت ضد القوات المسلحة في محور عين زارة“.

وحسب مذكرة أمنية سابقة صدرت بحقه، فإن سالم الزياني من سكان مدينة بنغازي وتحديدًا منطقة القوارشة، انضم عام 2011 لكتيبة ”راف الله السحاتي“ التي ضمت أغلب عناصر التنظيمات المتطرفة بليبيا، وكان يقودها المتشدد عبدالله بوزقية.

وشغل الزياني عام 2012 و 2013، منصب نائب عبدالله بوزقية، وأصبح من أبرز الشخصيات القيادية داخل الكتيبة، وشارك عام 2014 في محاولة اقتحام كتيبة شهداء الزاوية، وهي قوات خاصة تتبع القوات المسلحة الليبية.

وشارك الزياني أيضًا في عدة عمليات أخرى، منها اقتحام معسكرات الصاعقة، وأصيب خلال هذه العملية، وقطعت يده بعد إصابته، وتلقى العلاج في مدينة مصراته ثم استكمل علاجه في تركيا، وفقًا للمذكرة ذاتها.

بعد علاجه في تركيا، عاد مجددًا إلى بنغازي وشارك في معارك الهواري والقوارشة، وأصيب مرة ثانية في محور القوارشة أثناء مشاركته مع مجموعة سالم شتوان الملقب بـ“هاها“ والذي يقود سرية القوارشة التابعة لمجلس شورى بنغازي، واختفى الزياني بعد هذه الإصابة حتى أعلن عن مقتله أخيرًا.

في سياق متصل، نعى وكيل وزارة الدفاع السابق في حكومة ”الغويل“ والقيادي في الجماعة الليبية المقاتلة خالد الشريف في تدوينة له، أحد قيادات صبراتة المتشددة، وهو الفيتوري نصر امحمد الدباشي.

وأفادت غرفة عمليات مدينة صبراتة، عبر صفحتها الرسمية، بأن الفيتوري نصر امحمد الدباشي، قُتل في محور عين زارة، وهو من مواليد عام 1988، وفر من صبراتة قبل سنتين والتحق بميليشيات قوات المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق، وتحديدًا كتيبة شهداء صبراتة المتشددة الفارة من صبراته إلى الزاوية.

وحسب غرفة عمليات صبراتة، فإن الدباشي شارك في أحداث فبراير 2011 ضمن ”كتيبة ثوار صبراتة“ ومارس عدة أعمال غير مشروعة منها الاتجار بالأسلحة والذخائر وتهريب الوقود ونقل المهاجرين غير الشرعيين مقابل المال وكذلك عمليات الخطف والابتزاز.

من جانب آخر، تداول نشطاء ومواقع إخبارية ليبية، مقطعًا مصورًا يظهر شخصًا يحمل الجنسية التشادية، جالسًا بينما يتم سؤاله من قبل عدة أشخاص.

ووفقًا للمقطع المصور، اعترف المعتقل بأنه تشادي الجنسية، وأنه جاء بغرض استيفاء بعض الأموال الخاصة به، بينما يؤكد أحد الأشخاص الذي ظهر بلباس الأمن الليبي وبرتبة ملازم أول، بأن الشخص الذي ألقي القبض عليه يمتلك سلاح كلاشنكوف، وجاء ربما للسرقة، وهو الأمر الذي نفاه المقبوض عليه.

وقال الشخص الذي تم القبض عليه، إن اسمه هو محمد سعيد أبو بكر، ويتبع لقيادة ميليشيا أسامة الجويلي، ويسكن في العزيزية، وجاء لاستلام مبلغ من أحد الأشخاص من مصراته.