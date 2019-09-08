مقاتلات الجيش الليبي تقصف مواقع المليشيات جنوبي طرابلس

قصفت مقاتلات سلاح الجو الليبي في ساعات صباح اليوم الأحد أهدافاً لمليشيات حكومة الوفاق جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد مصدر في رئاسة الأركان العامة للجيش الوطني في تصريح لـ“ إرم نيوز“ أن القصف الجوي استهدف تمركزات المليشيات في محوري عين زارة ووادي الربيع، وأسفر عن تدمير مدرعتين وعدد من الآليات وقتل وجرح مجموعة من مقاتلي المليشيات.

وبين المصدر أن اشتباكات ليلية دارت في المحورين المذكورين، مشيراً إلى أن القطاعات العسكرية تحرز تقدماً، فيما تتقهقر المليشيات.

وأشار إلى مقتل أكثر من 70 مليشاوياً في معارك يوم أمس السبت، فيما أعلنت مصادر حكومة الوفاق عن مقتل 43.

وصد الجيش الوطني هجوماً معاكساً للمليشيات في عدة محاور في العاصمة طرابلس السبت.

وشمل الهجوم محاور عين زارة واسبيعة وسوق الخميس امسيحل.

وقال المصدر أن الجيش تمكن من طرد المليشيات وحافظ على مواقعه.