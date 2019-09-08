السفير المصري بالمغرب: إجراء تحليل لمشروب تناوله العالم النووي أبوبكر رمضان قبل وفاته

كشف السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم، عن تطور جديد في قضية وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان، بالمغرب، منوهًا أن التناقض حول مسألة وفاته بعد إعياء نتيجة تناوله مشروب من العصير جعل وكيل الملك يأمر بإجراء تحاليل معمقة.

وأكد السفير المصري في مداخلة هاتفية ببرنامج ’’90 دقيقة‘‘ المذاع على فضائية ’’المحور‘‘ ويقدمه الإعلامي المصري محمد الباز، أنه تم أخذ عينة من العصير الذي تناوله العالم المتوفى وسوف تخرج نتيجة التحاليل بعد عدة أيام.

وقدم السفير المصري تعازيه لأسرة العالم النووي المصري، موضحًا أن أبو بكر عبدالمنعم، تواجد في مدينة مراكش المغربية بداية سبتمبر الجاري للاشتراك في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري.

وأكد أنه تلقى اتصالًا من السلطات المغربية والمصرية يفيد بوفاة العالم المصري، لافتًا إلى أنه تم التعامل مع السلطات المغربية لإنهاء تصريحات سفر الجثمان وإتمام الإجراءات ووفقًا للإجراءات التي تجريها السلطات المغربية لأي أجنبي يتوفى فإنه يتم إجراء تشريح لبيان أسباب الوفاة.

وأشار إلى أنه كان يشارك في جلسة عمل للمؤتمر يوم الخميس الماضي واستأذن لأنه شعر ببعض التعب، منوهًا أن أحد الموظفين في الفندق رآه جالسًا على سريره الخاص بغرفته ولا يستطيع التنفس وتم استدعاء طبيب الفندق الذي أكد إصابته بأزمة قلبية حادة ولابد من نقله للمستشفى إلا أنه توفى قبل نقله.

وأوضح السفير أن التقرير المبدئي الذي خرج من المستشفى يشير إلى أن العالم المصري توفي بسكتة قلبية، وتم تشريح الجثمان الذي أكد ما أورده التقرير، لافتًا إلى أن إجراءات نقل الجثمان إلى مصر سيتم مساء يوم الإثنين أو صباح الثلاثاء المقبلين.

يُذكر أن وفاة العالم المصري أبو بكر عبد المنعم، الأستاذ المتفرغ بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية أثارت الكثير من الجدل خاصًة بعدما أوحي للبعض أنه مات مسمومًا، وتم الربط بين وفاته وبين اغتيال عدد من العلماء سابقًا.