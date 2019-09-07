المسماري لـ“إرم نيوز“: لم يبق من داعش في ليبيا إلا قطعان صغيرة 

أفاد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي، أن تنظيم داعش المتشدد، لم يبق منه في ليبيا إلا ”قطعان“ صغيرة.

وقال المسماري، في جواب على سؤال لـ“إرم نيوز“: ”تنيظم داعش حاليًا في ليبيا لم يبق منه سوى قطعان صغيرة، تحت مسمى جيش الصحراء“.

من ناحية أخرى أشار المسماري إلى أن ”الجيش الليبي والبرلمان متفقان على كل شيء في البلاد، وأن رئيس البرلمان هو القائد الأعلى للقوات المسلحة“.

وأكد المسماري أن معركة العاصمة طرابلس، ”لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها بإنهاء الإرهاب وفوضى السلاح“ موضحا أنها ”وصلت إلى نهايتها“.

وجاء حديث المسماري خلال مؤتمر صحافي، عن التجربة السودانية، بالقول، إنّ ”خارطة ما بعد معركة طرابلس نستحضر فيها التجربة السودانية“، وأنّه سيتم ”إطلاق حوار وطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية“.

وأبدى المسماري ”إعجابه بالتجربة السودانية“ قائلًا: “ في خارطة ما بعد معركة طرابلس نستحضر فيها التجربة السودانية.. سيتم إطلاق حوار وطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية“.

وأوضح المسماري أن ”الجيش الوطني يؤمن حاليًا حقول النفط في ليبيا، وأنّه لم يستخدم ورقة النفط لأن هدفه ليس سياسيًا“.

وبشأن التحركات التركية، قال: ”تركيا تخرق قرار الأمم المتحدة بدعمها للمليشيات.. هناك تحرك لمجموعات من تركيا يشرف عليها المفتي السابق الصادق الغرياني“.

وبين المتحدث باسم الجيش الليبي أنّ ”الحكومة المؤقتة شكلت لجنة من الخارجية لمتابعة قطر وتركيا أمام القضاء المحلي والدولي“.