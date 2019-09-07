تجدد المعارك بين الجيش الليبي وقوات ”الوفاق“ في محيط طرابلس

تجددت المعارك، اليوم السبت، في محيط العاصمة الليبية طرابلس بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة ”الوفاق“، وسط تطورات متسارعة تنذر باحتدام المواجهات بين الطرفين.

وبعد هدوء حذر خيم على الساحة الليبية طرابلس طوال الساعات الماضية، استأنفت قوات الجيش الليبي وقوات حكومة ”الوفاق“ المواجهات، بينما أفاد شهود عيان لموقع ”إرم نيوز“، باستخدام المدفعيات الثقيلة في المواجهات.

وبينما قالت حسابات تابعة لحكومة الوفاق إن مقاتلوها يتقدمون في بعض المحاور، أكد المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة، التابع للجيش الوطني المنذر الخرطوش، إن قواته ”صدت هجوم مجموعات الوفاق المسلحة على منطقة السبيعة جنوب طرابلس“.

وأكد الخرطوش أن الجيش ”صد الهجوم بالكامل في محيط السبيعة“، مشيرًا إلى أن مجموعات الوفاق المسلحة ”تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والآليات“.

من جهة أخرى، قالت غرفة عمليات إجدابيا إن سلاح الجو التابع للجيش الوطني قصف أهدافًا بالجزء العسكري لقاعدة معيتيقة، مشيرة إلى أن القصف ”دمر هوائيات تحكم لطائرات تركية مسيرة“.