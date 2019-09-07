تونسيون يستقبلون الشاهد باحتجاجات غاضبة في صفاقس (فيديو وصور)

أحدثت زيارة رئيس الحكومة والمترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، يوسف الشاهد، لمحافظة صفاقس توتّرًا حادًا، ورفع عدد من أهالي المحافظة شعار ”ديقاج “ ( إرحل) في وجهه، في مشهد مشابه لما حدث مؤخرًا بمحافظتي القصرين وسيدي بوزيد.

وتدخّلت عناصر الأمن لتمكين يوسف الشاهد من دخول القاعة التي سيلقي فيها خطابًا، في إطار حملته الانتخابية، بعد أن تجمّع الرافضون لزيارته أمام القاعة محاولين منعه من الدخول.

تم النشر بواسطة ‏‎Sfax Lovers √‎‏ في السبت، ٧ سبتمبر ٢٠١٩

وبقي المحتجون على زيارة الشاهد أمام القاعة، رافعين شعارات تندّد بسياسات الشاهد في محافظة صفاقس التي تُعتبر من أهم المحافظات التونسية في الانتخابات نظرًا للكثافة السكّانية فيها.

ويواجه يوسف الشاهد انتقادات لاذعة بسبب سياساته على امتداد الثلاث سنوات التي ترأس فيها الحكومة التونسية، ولم يتمكّن خلالها من تحسين المؤشرات الاقتصادية.

والجدير بالذكر أن يوسف الشاهد اضطرّ إلى مغادرة اجتماعه الشعبي الذي عقده مؤخرًا بمحافظة القصرين التونسية؛ وسط غضب جماهيري من زيارته للمحافظة، تكرّر المشهد ذاته في محافظة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، حيث قام عدد من أهالي المحافظة برفع شعار ”إرحل “ في وجه رئيس الوزراء.