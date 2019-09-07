سيدة تونس الأولى تثير اهتمام الناخبين.. من تكون؟ (صور)

لا يقتصر اهتمام الناخبين في تونس على البرامج التي يطرحها المترشحون الستة والعشرون للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بل إنّ هوية زوجة الرئيس المقبل، أو من تُعرف بـ“سيدة تونس الأولى“، مستقبلًا، باتت تثير فضول التونسيين.

ويتقدم للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس 26 مترشحًا، يعمل كلّ بطريقته على استمالة الناخبين عبر ترويج برامجهم وبياناتهم الانتخابية، غير أنّ مشغلًا آخر يهم التونسيين أيضًا هذه الأيام، وهو من ستكون سيدة تونس الأولى، خصوصًا بعد الظهور الإعلامي لعدد من زوجات المترشحين مثل هالة الشاهد زوجة يوسف الشاهد، وفائزة الزبيدي زوجة عبدالكريم الزبيدي، وسلوى السماوي القروي زوجة نبيل القروي، وراضية النصراوي زوجة حمة الهمامي، وكاميليا عياط بولبيار زوجة حاتم بولبيار، وسامية عبو زوجة محمد عبو، وغيرهن.

وهذا الاهتمام له مرجعيته في الذاكرة التونسية، حيث كان لزوجات الرؤساء السابقين، خصوصًا قبل 2011، تأثير في الحياة العامة، ونذكر هنا وسيلة بورقيبة وليلى الطرابلسي بن علي.

ورغم تراجع دور ”سيدة تونس الأولى“ وحضورها لاحقًا كما هو شأن ليليا المبزع زوجة فؤاد المبزع، ثم بياتريس راين المرزوقي زوجة المنصف المرزوقي، فشاذلية قائد السبسي زوجة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وأخيرًا سيران الناصر زوجة الرئيس الحالي محمد الناصر، فإنّ عودة البريق إلى منصب رئيس الجمهورية أعادت معها إلى الأذهان أهمية السيدة الأولى لدى الرأي العام.

ويعتبر كثير من الناخبين أنّ لزوجة كلّ مترشح أثرًا في بناء شخصيته وفي طرح أفكاره وتصوراته بشأن مختلف القضايا، وأثرًا في حضوره الجسدي بما في ذلك ملبسه، إضافة إلى تأثيرها في تقديم صورته في الخارج من خلال مشاركتها في البروتوكولات الرسمية ومرافقتها له في تنقلاته وسفراته ولقاءاته مع قادة دول العالم.

ويشير متابعون للشأن السياسي في تونس إلى أنّ أهمية صورة السيدة الأولى اليوم تكمن في القطيعة مع الدور المثير للجدل الذي لعبته من قبل وسيلة بورقيبة وليلى بن علي.

ويتطلع التونسيون إلى امرأة في القصر ترسم صورة جديدة لـ“السيدة الأولى“ بوصفها ملهمة للرئيس وصاحبة مبادرات وأفكار ترتقي بالمجتمع بعيدًا عن مؤسسة رئاسة الجمهورية.