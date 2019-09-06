تقرير لمراسل قناة العربية يغضب التونسيّين (فيديو)

أثار تقرير لمراسل قناة ”العربية“ الكثير من الجدل، بعد أن قال فيه إن منطقة الذهيبة التابعة لمحافظة تطاوين في تونس تعج بالإرهاب والإرهابيين.

وقوبل محتوى التقرير برفض شعبي كبير إضافة إلى دخول نقابة الصحافيين التونسيين على الخط؛ ومطالبتها لقناة العربية بالاعتذار.

واعتبر مقرر لجنة أخلاقيات المهنة الصحافية، التابعة لنقابة الصحفيين التونسيين، سيف الدين العامري، أن التقرير الذي أعده ”صحفي ليس بتونسي“ مخالف للأخلاقيات المهنية.

وأضاف العامري أن التقرير ”يحتوي على وصم إيديولوجي لمنطقة ترابية تابعة للتراب التونسي، إضافة إلى أنه بدا واضحًا أنه تم تركيب تصريحات المواطنين وفقًا لتوجه التقرير واختيار المواطنين بعناية لتصوير التقرير“.

بدوره، أكد الكاتب السياسي سرحان الشيخاوي أن ”التقرير خطأ مهني يتحمل مسؤوليته الصحفي الذي أعده“.

وأضاف الشيخاوي أنه ”بالرجوع إلى تصريحات المستجوبين الذين أكدوا أن منطقة الذهيبة خالية كليًا من الإرهاب، ومن ثم يقول الصحفي أن الذهيبة خلية للإرهاب، مشيرًا إلى أن هناك تداخلًا كبيرًا في مستوى ذهن الصحفي بين مفهوم الإرهاب والتهريب“.

كما أشار الشيخاوي إلى أنه يجب على الصحفي أن يتحمل مسؤولية المادة الإعلامية التي يقدمها؛ لأنها تسيء أحيانًا لدولة معينة.

من جهتها، قالت الصحفية بإذاعة تطاوين، منى العابدي، إن أهالي الذهيبة تقبلوا التقرير باستياء كبير واعتبروا أنه تم توظيف تصريحاتهم بطريقة سياسية.