تهديد بالملفات والتسريبات وغياب تكافؤ الفرص.. مخاوف على ”نزاهة“ انتخابات تونس (فيديو)

شهدت الحملات الانتخابية للسباق الرئاسي في تونس، توترًا سياسيًا لافتًا وحملات ممنهجة لتشويه الخصوم من خلال نشر تسريبات وملفات ووثائق تدين بعض المتنافسين على كرسي قصر قرطاج.

وأكد الكاتب السياسي، عبد الرؤوف بالي، في حديث مع ”إرم نيوز“، أنه لاحظ وجود توتر سياسي كبير بين المترشحين؛ وهو يعود أساسًا إلى أن أغلب المترشحين للانتخابات الرئاسية لا يملكون تجربة سياسية كبيرة، وهو ما دفعهم إلى تعويض هذا النقص بالدخول في صراعات بعيدًا عن البرنامج الانتخابي وصلاحيات رئيس البلاد.

وأضاف عبدالرؤوف بالي أن الحملة الانتخابية الحالية سيطرت عليها خلق الإشاعات والأكاذيب؛ وهو ما ساهم في توتير المناخ السياسي.

بدورها، لفتت المختصة في الاتصال السياسي، عهد الجمعاوي، إلى أن السياق التنافسي دفع بعض المترشحين إلى تقديم آرائهم حول منافسيهم في إطار ما يعرف في مجال الاتصال السياسي بـ ”الحملات السلبية“.

وأضافت عهد الجمعاوي، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن بعض المترشحين للسباق الرئاسي يحاولون الوصول إلى الناخب والتأثير فيه من خلال الحديث بطريقة سلبية عن المنافس أو تعداد فشل الحكومات المتعاقبة وذلك بسبب الموجة السلبية التي تسيطر على المواطنين.

وأشارت الجمعاوي إلى أن هذه الطريقة تعتبر خطأً اتصاليًا، ولكنها يمكن أن تكون فرصة لبعض المترشحين للتقرب من الناخبين.

على صعيد متصل، حذر الصحفي المختص في الشأن السياسي، سرحان الشيخاوي، من إمكانية تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في تونس، مشيرًا إلى أن العملية في تونس تخضع للعديد من التشكيكات في علاقة بنزاهة المسار الانتخابي.

وأضاف الشيخاوي، أن عملية التشكيك في النزاهة تنطلق أيضًا من مصدر تكافؤ الفرص بين المترشحين واستعمال البعض منهم أجهزة الدولة في حملاتهم الانتخابية.

كما أكد أن عددًا من الخبراء طالبوا بضرورة حزم هيئة الانتخابات التونسية فيما يتعلق بنتائج الانتخابات، ويجب على جميع المؤسسات أن تكون شديدة الانتباه؛ حتى نتجنب تزوير نتائج الاستحقاق الرئاسي.