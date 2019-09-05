مرشح رئاسي تونسي: الشاهد خان السبسي ويستخدم القضاء لمحاربة خصومه

اتهم رئيس حركة ”الوطن الجديد“ والمترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، سليم الرياحي، رئيس الحكومة التونسية والمترشح الرئاسي يوسف الشاهد، بـ“السيطرة على القضاء وتطويعه لخدمة مصالحه الشخصية ومحاربة خصومه“.

وقال الرياحي في حوار مع قناة ”الحوار التونسي“، الأربعاء، إن ”القضاء في تونس غير مستقل وتم اختراقه من قبل حكومة يوسف الشاهد“.

وأشار إلى أن ”حركة النهضة الإسلامية تمكنت من استقطاب يوسف الشاهد بعد توليه منصب رئاسة الحكومة، وهو ما أغضب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وقام بتعليق العمل بوثيقة قرطاج 1″.

وأضاف أن الشاهد ”انقلب على السبسي، وفرض عليه حصارًا بمساعدة مدير ديوان الرئيس حينها سليم العزابي… الشاهد خان السبسي وتسبب في وفاته“، على حد قوله.

كما اتهم الرياحي، الشاهد ومحسن مرزوق، المرشح للانتخابات الرئاسية، بأنهما ”روجا لفكرة أن حافظ قايد السبسي، يتحكم في دواليب الدولة، وله تأثير كبير على والده الرئيس الراحل“، مؤكدًا أن ذلك ”مغالطة كبرى لا أساس لها من الصحة“.