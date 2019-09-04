بعد تهديد باغتيال مرشحة.. خطة أمنية لحماية مرشحي الرئاسة في تونس

أعلنت وزارة الداخلية في تونس، اليوم الأربعاء، عن خطة لحماية المرشحين للانتخابات الرئاسية، في أعقاب تهديدات باغتيال المرشحة ورئيسة الحزب الدستوري عبير موسى.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، إن الوزارة وضعت خطة لحماية المرشحين الرئاسيين، وذلك في إطار منظومة أمنية شاملة لتأمين المسار الانتخابي في كافة مراحله.

ونقلت صحيفة ”الصباح“ المحلية عن الحيوني قوله إن الاستراتيجية الأمنية تقوم على وضع خطة لحماية ومرافقة المرشحين بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، إلى جانب توفير الحماية للمرشحين الذين تلقوا تهديدات وتأمين أنشطة الجميع أثناء حملاتهم الانتخابية.

وأشار إلى أنه جرى عقد عدة اجتماعات مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خُصصت للنظر في المسائل التنظيمية وعرض الخطة الأمنية، إضافة إلى التطرق لآليات التنسيق والتعاون بين المصالح الأمنية والهيئة وفروعها المحلية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية وجهت تحذيرات للمرشحة للانتخابات الرئاسية عبير موسى، من وجود خطر يهدد حياتها ومخطط لاغتيالها، وطلبت منها تغيير مقر إقامتها بشكل مستمر حتى لا يتم رصد تحركاتها.

وعبير موسى تعرف بدعمها ودفاعها عن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كما أنها معارضة شرسة لحزب حركة النهضة الإسلامية.