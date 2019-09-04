تونس.. المرشح الرئاسي الزبيدي يكشف لأول مرة أسرار ”الخميس الأسود“

كشف المترشح للانتخابات الرئاسية ووزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي،مساء الثلاثاء، لأوّل مرّة حقائق عمّا عرف في تونس بيوم ”الخميس الأسود“، وهو اليوم الذي شهدت فيه تونس وقوع تفجيرين انتحاريين في العاصمة التونسية، بالتزامن مع نقل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي إلى المستشفى قبل أن يتوفاه الأجل.

وقال عبد الكريم الزبيدي، خلال حضوره في قناة ”حنبعل“ التونسية، أنه في ذلك اليوم تلقى اتصالا هاتفيا من مصادر من رئاسة الحكومة ومصادر من داخل البرلمان وأعلموه بوجود نية للانقلاب على الرئيس الراحل ، وهو ما جعله يأمر الوحدات العسكرية بالبقاء في حالة تأهب قصوى للتدخل عند الضرورة.

وأضاف الزبيدي أن نواب البرلمان التونسي كانوا يخططون للانقلاب على الشرعية ، وفق قوله.

كما كشف الزبيدي، أنه أبلغ رئاسة الحكومة بأنه لو وقع انقلاب فإنه سيتم منع أعضاء البرلمان من الاجتماع، فوافق رئيس الحكومة.

وهذه هي المرة الأولى، الذي يكشف فيها وزير الدفاع التونسي عن حقيقة المحاولة الانقلابية على شرعية الرئيس التونسي الراحل.

من جهة أخرى، أكد عبد الكريم الزبيدي أن يوسف الشاهد المترشح بدوره للاستحقاق الرئاسي ”انطلق في حملته الانتخابية منذ 6 أشهر واستعمل إمكانيات ووسائل الدولة، مشيرا إلى أن لديه أدلة على ذلك، مضيفا أن ”الشاهد أدخل تغييرات بسلك المحافظين بعدد من المحافظات التونسية، واجتمع معهم لإسداء التعليمات في ما يتعلق بالانتخابات .

وتساءل الزبيدي خلال تصريحات صحفية : ”كم له من وزير وكاتب دولة يستعملون سيارات الدولة و سواقها والمحروقات في الحملات الانتخابية ؟ ”.

وتابع قائلا : ”يوسف الشاهد استعمل طائرة عسكرية من طراز C 130 إلى جانب سيارة مصفحة في زيارات لا علاقة لها برئاسة الحكومة مثل افتتاح مؤتمر طبي تنقل إليه بطائرة كلفتها 40 ألف دينار(حوالي 14 ألف دولار) على الدولة التونسية وتدشين محطة فولطوضوئية بمحافظة توزر، جنوب البلاد، استعمل فيها طائرة عسكرية تكلفت 50 ألف دينار ( حوالي 17 ألف دولار).

و أشار الزبيدي إلى أنه تحدث عن ذلك في عدة مناسبات ولكن ليس أمام الملأ وفي الإعلام نظرا لأنه يشغل خطة حساسة هي وزير الدفاع.