المجلس الأعلى للدولة بصدد طرح مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عادل كرموس، أن المجلس أرجأ بحث مبادرة للخروج من الأزمة إلى جلسة تعقد بعد أسبوعين من الآن، مشيرًا إلى أن المجلس يريد طرح مبادرة منطقية قابلة للتطبيق، يتم التوافق عليها من جميع أعضائه.

وأوضح، كرموس في لقاء مع ”إرم نيوز“ أن هذه الخطوة جاءت بعد المبادرة التي تقدم بها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج كحل سياسي للأزمة الليبية، وبناء عليها قرر المجلس إعداد رؤية للحل، وتمّ تكليف اللجان المعنية بإعداد مقترح، وفعلًا تمّ عرض المقترح في الجلسة التي عقدت، يوم أمس الإثنين، ونتيجة كثرة الملاحظات تقرر التأجيل لزيادة بلورة الأفكار.

وتضمّنت المبادرة التي ناقشها المجلس الأعلى للدولة، جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية.

واستندت المبادرة على ركيزة قصيرة الأجل، تتمثل في تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي، وأخرى طويلة تمتد إلى 5 سنوات يُعتمد خلالها الدستور، بالإضافة إلى الدعوة لملتقى وطني داخل ليبيا، يتم أخذ القرارات فيه بالأغلبية المُطلقة.

وكان فايز السراج قد اقترح مبادرة تقترح تقليص المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين بدلًا من 9 نواب للرئيس، وتعيين رئيس حكومة منفصل عن الرئاسي وفصل الحكومة عنه، وهو ما سبق أن توافق عليه مجلسي النواب والدولة في وقت سابق.

وبشأن إن كان فصل الحكومة عن الرئاسي سيضعف من موقف السراج؛ حيث يتولى فعليًا منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاع، بين كرموس أن السراج بالطبع لا يتمنى هذا الأمر؛ لأنه لا يضعفه فقط، بل يقلص من حجمه؛ لأنه سيعتبر حينها رئيسًا للدولة باختصاصات محددة، أما الآن فهو يمارس اختصاص الحكومة مع احتكاره لعدة مناصب منفردًا.

وردًا على سؤال حول إن كان بالإمكان تنظيم جتماع للأعلى للدولة والنواب في ظل هذه الظروف، قال عضو مجلس الدولة، إن وجود النواب في طرابلس يجعل الأمر ممكنًا إذا توافرت الإرادة والرغبة في الحل.

وحول إن كان بالإمكان أن تلعب البعثة الدولية للدعم إلى ليبيا دورًا في جمع الطرفين قال كرموس: ”في ظل التصعيد الحربي الحالي، تقف البعثة موقف المتفرج، وطبعًا هذا ناتج عن التدخل الفرنسي”، حسب قوله.

وبخصوص دعوة نواب آخرين إلى طرابلس، اعتبر كرموس ”المشكلة أن الغالبية من النواب غائبون عن المشهد، وكأنهم ليسوا أبناء هذا الوطن، لأن الواقع أن ثلاثين عضوًا في طبرق فاعلون، وثلاثين في طرابلس أيضًا، والمجموع ستون، في حين أن باقي المائة والأربعين لا حياة لمن تنادي”.

وأضاف: ”منذ سنتين لم يعقد مجلس النواب جلسة مكتملة النصاب للأسف“.