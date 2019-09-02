الداخلية التونسية تحذّر المرشحة عبير موسى من مخطط لاغتيالها

حذرت وزارة الداخلية التونسية ، المرشحة للانتخابات الرئاسية ورئيسة الحزب الدستوري عبير موسى، من خطر يهدد حياتها ومخطط لاغتيالها.

وطلبت الداخلية التونسية، الاثنين، من عبير موسي بتغيير مقر إقامتها بشكل مستمر حتى لا تقدر المجموعة المسلحة التي تخطط لاغتيالها على رصد تحركاتها، وذلك وفق ما نقله موقع ”حقائق“ المحلي.

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد أكدت يوم 17 مارس 2019، خلال اجتماع شعبي بسوسة أنها تلقت معلومات عن مخططات لاغتيالها، قائلة ”يظنون أن هذه التهديدات سترهبني لأعود أدراجي وألتف في بيتي“.

وعبير موسي تعرف بدعمها ودفاعها عن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كما أنها معارضة شرسة لحزب حركة النهضة الإسلامية وعدوته اللدودة.

كما أنها تعارض بشدة الحكم أو التحالف مع الإسلاميين ، وفي المقابل تواجه انتقادات حادة واتهامات بكونها تروج لخطاب الكراهية وتعمل على إقصاء خصومها السياسية.

وفي حوار سابق مع ”إرم نيوز“، قالت عبير موسى، إنها ترفض وجود حركة النهضة الإسلامية في المشهد السياسي في البلاد.

وشددت موسى، على رفضها لوجود حركة النهضة الإسلامية في المشهد السياسي التونسي، مؤكدة أنها ترفض وجودهم وأي توافق معهم.