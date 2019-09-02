طرائف الحملة الانتخابية بتونس: مرشحون للتشريعية وليس الرئاسة.. و“النهضة“ تقرأ الفاتحة على صورة مرشحها (صور)

انطلقت اليوم الإثنين، الحملة الانتخابية للسباق الرئاسي في تونس، حيث بدأ المرشحون حملتهم الانتخابية في الشوارع التونسية، في حين تجند ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرصد الطرائف التي سيطرت على هذه الحملة.

وكان أول ضحايا التندّر المرشح عبيد البريكي، الذي ارتكب فريق حملته خطأ فادحًا حين قاموا بتعليق صورته وبرنامجه الانتخابي في الخانة المخصصة للانتخابات التشريعية، وليس المساحة المخصصة للاستحقاق الرئاسي، وكأن البريكي مرشح للانتخابات التشريعية وليس الرئاسية؛ وهو ما دفع ناشطين إلى السخرية منه.

من جهة أخرى، تعرض المرشحان عبيد البريكي، والمهدي جمعة عن حزب ”البديل التونسي“، إلى السخرية والتندر بسبب تشابه صور الحملة الانتخابية لكليهما، حيث ظهرا وهما يمسكان بأحد أطراف قميصيهما، وهو ما اعتبره كثيرون ”تقليدًا“ وغيابًا لـ ”الإبداع“ و“التجديد“ بين المرشحين.

كما ظهر المرشح حمة الهمامي، في صورته الترويجية للاستحقاق الرئاسي، وهو يرتدي قميصًا أبيض مع خلفية زرقاء تشبه كثيرًا صورة المهدي جمعة وطريقة تصميمها.

بدورهم، وقع فريق حملة المرشح المستقل عبدالكريم الزبيدي في نفس الخطأ، حيث قاموا بتعليق صورته وبيانه الانتخابي في المساحة المخصصة للانتخابات التشريعية، الأمر الذي عرضهم للسخرية.

أما المرشح عن حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، فقد كان ضحية أحد المارين، حيث عمد مجهولون إلى نزع صورته وبيانه الانتخابي من المكان المخصص للمرشحين للسباق الرئاسي، ورميهما على الأرض.

كما تداول ناشطون صورًا لإحدى الحافلات المخصصة لنقل الركاب، وهي تحمل صورة عبو وشعاره الانتخابي، معتبرين ذلك خطأ اتصاليًا فادحًا.

كما اتهم ناشطون حزب ”حركة النهضة“ الإسلامية بسوء الاتصال، بعد أن تمّ تداول صورة لرئيس الحزب راشد الغنوشي برفقة بعض القيادات في الحزب، وهو يقرأ الفاتحة أمام صورة مرشحهم عبدالفتاح مورو.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن ”حركة النهضة“ ارتكبت هي الأخرى خطأ اتصاليًا واضحًا، وروجت صورة نمطية ومستهلكة في الساعات الأولى من انطلاق الحملة الانتخابية للسباق الرئاسي.

وكان لمرشح ”حركة النهضة“، عبدالفتاح مورو، النصيب الأكبر من السخرية، بعد أن تمّ تغيير ملامحه في إحدى الصور، واعتماد صورة له وهو لم يتجاوز الـ 50 عامًا من عمره.

وقال ناشطون إن هذا الأسلوب يقوم على المغالطة، وإظهار مورو أصغر بـ 30 عامًا، لدفع الناخبين للتصويت له.