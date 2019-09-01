ليبيا.. هل ”البقرة“ وراء القصف المتكرر لمطار معيتيقة؟

حمّل الجيش الوطني الليبي، مساء الأحد، ميليشيات ”الرحبة“ التي يقودها بشير خلف الله، الملقب بـ“البقرة“، مسؤولية القصف المتكررة لمطار معيتيقة الدولي، معتبرًا أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ”تعرف جيدًا هوية قاصف المطار“.

واستنكر بيان نشرته غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ”ادعاءات الإخوان ضد قوات الجيش الوطني“، بشأن عمليات القصف المتكرر لمطار معيتيقة.

وتابع البيان:“لابد للسراج أن يعترف، بأنه لا توجد لديه أي سلطة على الميليشيات، وأن من يقصف المطار هو الميليشياوي المدعو بشير البقرة وعصابته عشرات المرات“.

وتعود أصول ”البقرة“ إلى مدينة مصراتة، ويقيم وأسرته في منطقة تاجوراء شرق طرابلس، ويرتبط بعلاقات وثيقة مع الإخوان، وما يعرف بـ“شورى بنغازي“، وقريب من المفتي السابق الصادق الغرياني المعروف بـ“مفتي الجماعات التكفيرية“.

وسبق لبشير خلف أن هدد العام الماضي باقتحام مطار معيتيقة، إذا لم يُفرج عن سجناء الميليشيات الذين أصدر النائب العام قرارًا بالإفراج عنهم، كما اقتحمت عناصره المسلحة المطار بالفعل 3 مرات خلال العام 2016.

وتعتبر تلك الميليشيات آخر المجموعات المسلحة التي بقيت على ولائها لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني السابق، الذي سيطرت عليه جماعة الإخوان المسلمين.

وكان مطار معيتيقة تعرَّض، فجر الأحد، إلى قصف بصواريخ جراد أدى إلى إصابة 4 مواطنين بينهم 3 حجاج؛ امرأة ورجلان، فضلًا عن ‏30 حالة أخرى بإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكر بين الحجاج نتيجة للهلع، بحسب تقرير لوزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية عن إصابة إحدى طائراتها، من نوع إيرباص 330، وخروجها عن العمل، جراء القصف، وفق المتحدث باسم الشركة محمد قنيوة.