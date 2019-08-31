المغرب.. فرار 11 نزيلًا من مستشفى للأمراض العقلية على طريقة هوليوود‎

المغرب.. فرار 11 نزيلًا من مستشفى للأمراض العقلية على طريقة هوليوود‎

المصدر: أمينة بنيفو- إرم نيوز

تمكن 11 من نزلاء مستشفى الأمراض العقلية و النفسية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء ، من الفرار مساء الجمعة ، بعدما أحدثوا ثقوبا في الجدران على طريقة الأفلام الأمريكية ك “ الهروب من الكاتراز“ .

واكتشف أحد حراس الباب الرئيسي للمستشفى خطة الهرب المتقنة، بعد فوات الأوان حسب موقع ”زنقة20“.

وأعلنت إدارة المستشفى حالة استنفار للبحث عن الفارين ، خصوصا أنهم يشكلون خطرا حقيقيا .

وهذه ليست المرة الأولى التي يعرف فيها المستشفى واقعة فرار ، فسبق لـ 13 من المرضى أن استغلوا فترة الاحتفال بعيد الفطر لسنة 2012 ، وأقدموا على تكبيل طاقم الممرضات وسرقة مفاتيحهم لينفذوا عملية فرار جماعي، وحاول البعض منهم اغتصاب الممرضات لكن زملاءهم منعوهم من ذلك.

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