المغرب.. فرار 11 نزيلًا من مستشفى للأمراض العقلية على طريقة هوليوود‎

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تمكن 11 من نزلاء مستشفى الأمراض العقلية و النفسية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء ، من الفرار مساء الجمعة ، بعدما أحدثوا ثقوبا في الجدران على طريقة الأفلام الأمريكية ك “ الهروب من الكاتراز“ . واكتشف أحد حراس الباب الرئيسي للمستشفى خطة الهرب المتقنة، بعد فوات الأوان حسب موقع ”زنقة20“. وأعلنت…