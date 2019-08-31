منظمة تونسية تشكك بتخلي ”الشاهد“ عن الجنسية الفرنسية

كشفت منظمة ”أنا يقظ“ التونسية، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، المترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب ”تحيا تونس“ لم يتعهد بتخليه عن جنسيته الثانية (الفرنسية).

وتساءلت المنظمة التونسية، عما إذا استكمل المترشح للرئاسة يوسف الشاهد إجراءات تخليه عن الجنسية الثانية قبل إيداع ملف ترشحه؟

وأوضحت بأنه ”جرى إسقاط الجنسية الثانية عن الشاهد بتاريخ 19 آب/ أغسطس الجاري أي بعد 10 أيام من ايداع ملف ترشحه“، لافتة إلى أن ”القانون الانتخابي ينص على إسقاط ترشح كل من صرح بمعطيات خاطئة في طلب ترشحه“.

وأشارت منظمة ”أنا يقظ“، إلى أنها تقدمت بتاريخ 27 آب أغسطس 2019 بطلب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاطلاع على حقيقة تخلي الشاهد عن الجنسية الفرنسية، لكنها لم تشر عما إذا تلقت ردا سواء بالتأكيد أو النفي.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كشف لأول مرة عن أنه يحمل الجنسية الفرنسية، معتبرا أن ”الفصل 74 من الدستور ينص على أن كل مترشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه بالانتخابات“.