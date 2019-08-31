عددهم 26.. الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة في تونس

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس نبيل بفون، السبت، أن العدد النهائي للمترشحين الذين سيتنافسون في انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، 26 مرشحًا.

وقال بفّون، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إنه ”تم ترتيب قائمة المترشحين للرئاسية بصفة نهائية، بعد استيفاء كل إجراءات البت في كل النزاعات القضائية المتعلقة بقائمة المترشحين التي كانت قد أعلنت عنها الهيئة منتصف شهر أغسطس/آب الجاري“.

وضمت قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا التي أعلنها رئيس الهيئة خلال المؤتمر: منجي الرحوي، محمد عبّو، عبير موسى، نبيل القروي، محمد لطفي المرايحي، المهدي جمعة، حمادي الجبالي، حمة الهمامي، محمد المنصف المرزوقي، عبدالكريم زبيدي، محسن مرزوق، محمد الصغير نوري، محمد الهاشمي الحامدي، عبدالفتاح مورو، عمر منصور، يوسف الشاهد، قيس سعيّد، إلياس الفخفاخ، سليم الرياحي، سلمى اللومي، سعيد العايدي، أحمد الصافي سعيد، الناجي جلول، حاتم بولبيار، عبيد بريكي، سيف الدين مخلوف.

وأشار بفّون إلى أن ”الحملة الانتخابية للرئاسيات انطلقت، السبت، بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج، وستنطلق الإثنين المقبل بالنسبة إلى المقيمين في الداخل“.