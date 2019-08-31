تونس.. الغموض يلف المشهد الانتخابي وسط توقعات بحدوث مفاجآت

يكتنف المشهد السياسي في تونس غموض كبير، رغم بدء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها اليوم السبت 31 أغسطس/آب 2019، حيث لا يبدو الطريق سالكًا أمام أي من المترشحين 26، فيما تتحدث أوساط سياسية وإعلامية عن توقعات بحدوث مفاجآت.

ويتسابق 26 مترشحًا في الانتخابات الرئاسية، سبق لكثيرين منهم أن كانوا جزءًا من المنظومة الحاكمة على امتداد السنوات الثماني الماضية، وتضم قائمة المترشحين رؤساء حكومات سابقين، مثل حمادي الجبالي ومهدي جمعة ويوسف الشاهد، ورئيسًا سابقًا هو المنصف المرزوقي ووزراء سابقين، مثل ناجي جلول وَعَبدالكريم الزبيدي وسعيد العايدي ومحمد عبو وسلمى اللومي وعبيد البريكي، ومستشارًا سابقًا برئاسة الجمهورية هو محسن مرزوق.

وتمثل هذه الأسماء جزءًا من منظومة حكمت تونس على امتداد السنوات الماضية، ويتجه الرأي العام في تونس نحو عدم منحها الثقة مجددًا بعد أن نالت حظها في الحكم دون تحقيق إنجازات تُذكر، وفق ما أكده متابعون للشأن السياسي.

في هذا الإطار، اعتبر المحلل السياسي محمود الزيادي أن ”المشهد الانتخابي اليوم مختلف تمامًا عما كان عليه الحال في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية السابقة، حيث كانت التوجهات واضحة والأمور شبه محسومة وانحصر الصراع وفق التقديرات بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والرئيس المؤقت المتخلي آنذاك المنصف المرزوقي“.

وقال الزيادي لـ“إرم نيوز“: إن ”المرحلة السابقة لتلك الانتخابات شهدت حالة استقطاب سياسي واضح بين حركة النهضة وحزب نداء تونس، ومن ثم كان الاختيار محسومًا من أنصار الفريقين“، منوهًا إلى أن ”المشهد اليوم صار أكثر تعقيدًا لعدة أسباب، منها تشتت الأحزاب التي كانت متماسكة قبل خمس سنوات، وتعدد المترشحين المنتسبين إلى نفس العائلة السياسية، التي تتنازع نفس الخزان الانتخابي“، لافتًا إلى أن ”إجراء الانتخابات الرئاسية بصفة سابقة لأوانها هو الذي أعطى أهمية أكبر لهذا الاستحقاق الذي سيكون له أثر على الانتخابات التشريعية“.

أما المحلل السياسي منذر المصمودي فقد رأى أن ”تعدد الأسماء المترشحة من الشخصيات التي شغلت مناصب سياسية في السنوات الماضية يجعل المزاج الانتخابي متجهًا نحو النفور من الإقبال على تجديد ثقته في من جربه سابقًا، وتبين له جليًا إثر سنوات الحكم التي قضاها، وهذا ما يجعل من المفاجآت أمرًا مطروحًا بقوة“.

وقال المصمودي لـ“إرم نيوز“: إن ”احتمال أن تأتي المفاجأة من مرشح أو مرشحين لا يمثلون جزءًا من تلك المنظومة الحاكمة ولا يملكون خبرة سياسية ولا ماكينة حزبية تخدم حملتهم“، معتبرًا أن ”ما تعيشه تونس اليوم غير مسبوق، فالرؤية غامضة وجميع الاحتمالات تبقى قائمة ولا أحد بإمكانه التكهن باسم الرئيس أو بالثنائي الذي سيتقدم للدور الثاني من الانتخابات“.

وأوضح المصمودي أن ”هذا المعطى على غموضه يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على سعة الخيارات وما على الناخبين سوى أن يختاروا من يرون أنه الأقدر على تحقيق آمالهم، بعيدًا عن أي تأثيرات جانبية أو التزام بالخيارات الحزبية الداخلية، ما يعني تشكيل مشهد سياسي جديد ستكون له تداعياته على الاستحقاق الانتخابي التشريعي القادم“.