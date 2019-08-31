تونس تقرّ ”إجراءات صارمة “ لمحاربة المال السياسي خلال الانتخابات

أقرّت تونس، مساء الجمعة، إجراءات صارمة لمحاربة المال السياسي الفاسد والحدّ من انتشاره خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة، وذلك بعد تحذيرات متكرّرة أطلقتها أوسط حقوقية ومنظمات المجتمع المدني من خطورة المال الفاسد على المسار الانتخابي.

وكشفت رئيسة غرفة بمحكمة المحاسبات، فضيلة قرقوري، أن عقوبة التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية تتراوح بين 10 و50 مرة ضعف قيمة التمويل الذي يتم تحصيله إلى جانب الحرمان من الترشح خلال الـ5 سنوات القادمة.

وأضافت فضية قرقوري، في تصريحات صحفية، أن محكمة المحاسبات ستقوم بالمراقبة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، وأن دورها يتلخص في التثبت من مصداقية الحسابات التي يتم إيداعها لدى المحكمة ومدى شرعية الموارد التي يتم تحصيلها بعنوان الحملة الانتخابية والتثبت من عدم وجود جرائم انتخابية وضبط مبلغ الاستحقاق بعنوان استرجاع المصاريف.

وتعمل محكمة المحاسبات وهي هي جزء من السلطة القضائية في تونس، على مراقبة مصادر التمويل للأحزاب السياسية والتدقيق في كل المعاملات المالية للأطراف السياسية الفاعلة.

وبدأت المحكمة المذكورة العمل جديا للحدّ من تدفّق المال السياسي الفاسد منذ الانتخابات البلدية الماضية، حيث محافظ البنك المركزي التونسي بالكشف عن الموارد الماليّة للأحزاب وطرق الصرف وأساليبه، ولاقت هذه الخطوة ترحيبا كبيرا من قبل الأوساط الحقوقية والمدنية.

وتقوم محكمة المحاسبات بهذه الإجراءات استنادا إلى الفصل 95 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء الذي يخوّل لدائرة المحاسبات أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إليها في هذا الإطار.