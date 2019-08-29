غوتيريش يخشى اندلاع ”حرب أهلية“ في ليبيا

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، قلقه من أن تغرق ليبيا في ”حرب أهلية“ إذا لم يتم اتخاذ خطوات ”على المدى القصير“ لوضع حد للنزاع بين الجيش وحكومة الوفاق.

وقال غوتيريش في تقرير له: ”إذا لم يتم فعل شيء على المدى القصير، فمن المحتمل جدا أن يتحول النزاع الحالي إلى حرب أهلية“، داعيا ”الفصائل المتحاربة إلى ”وقف كل الأعمال القتالية والعودة إلى الحوار السياسي“.

وأضاف: ”أحض جميع الأطراف على التوقف عن استخدام الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك خلال الغارات والقصف الجوي في المناطق السكنية، نظرًا إلى أنها قد تضرب بشكل عشوائي“.

وتابع غوتيريش: ”للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في ليبيا، هناك حاجة إلى دعم كامل وجماعي من المجتمع الدولي“.

كما دعا غوتيريش في تقريره إلى إطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين، قائلًا إن هؤلاء يحتاجون ”لمأوى آمن إلى حين معالجة طلب اللجوء الخاص بهم، أو إلى تلقّي مساعدة من أجل عودتهم بأمان إلى بلادهم“.