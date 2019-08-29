بعد مقتل شاب.. تصاعد المواجهات بين الأمن ومواطنين في صفاقس التونسية

اندلعت مواجهات جديدة بين قوات الأمن وأهالي منطقة ”منزل شاكر“ التابعة لمحافظة صفاقس في تونس، على خلفية مقتل شاب بسبب رجل أمن.

وفرقت قوات الأمن المحتجين باستعمال الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق في صفوف المحتجين.

وقال شهود عيان لـ“إرم نيوز“، إن ”القوات الأمنية أفرطت في استعمال القوة ضد المحتجين الذين ردوا برميهم بالحجارة“.

وأضاف الشهود أن ”المنطقة تشهد حالة توتر ينذر بتصعيد مرتقب بعد أن فشلت السلطات الأمنية في التعاطي مع الوضع ومواجهة غضب الأهالي المتصاعد“، على حد قولهم.

وتأتي هذه الاحتجاجات قبل أيام من انطلاق الحملات الانتخابية للاستحقاق الرئاسي، وسط مخاوف من تأثيرها على سير العملية الانتخابية إذا تصاعدت حدة التوتر.

يذكر أن رجل أمن تسبب بمقتل شاب وإصابة شخص آخر بجراح متفاوتة الخطورة، وهو ما آثار غضب الأهالي.

وكشف الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، تفاصيل الحادثة، قائلًا إن ”القتيل ومرافقه كانا على متن دراجة نارية وقاما بالمرور عدة مرات أمام مركز حرس منزل شاكر؛ ما أثار غضب معاون أمن يعمل هناك، فقام بقذفهما بقارورة مياه أدّت إلى فقدان سائق الدراجة السيطرة عليها فاصطدم بعمود كهربائي ولقي حتفه“.

وأضاف التريكي، أن ”مرافق الضحية تعرض لإصابات بليغة استوجبت نقله إلى المستشفى، وهو يرقد بقسم العناية المركزة“.

بدوره، أمر قاضي التحقيق بمحافظة صفاقس، بإيقاف معاون الأمن بتهمة القتل المتعمد، بينما كشفت نتيجة التشريح الطبي أن أسباب الوفاة تعود إلى كسور بالجمجمة و نزيف داخلي.

ولم تصدر وزارة الداخلية التونسية أي بلاغ أو توضيح بخصوص الحادثة المذكورة، بينما يصر أهالي الضحية على مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية للفت انتباه منظمات المجتمع المدني.