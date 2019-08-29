محامٍ: الشاهد لم يتنازل عن الجنسية الفرنسية

قال محامٍ فرنسي إنّ رئيس الحكومة التونسية المرشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد لا يزال يحمل الجنسية الفرنسية، رغم إعلانه في وقت سابق التخلي عنها، معتبرًا أنه يمثل ”خطرًا على المسار الديمقراطي في تونس“.

ونقل التقرير الذي نشره موقع ”تونس تريبون“ عن المحامي فيليب دوفول، تشكيكه في تخلي الشاهد عن الجنسية الفرنسية، معتبرًا أنه لا يزال مواطنا فرنسيًّا، داعيًا إلى إحالة الأمر إلى القضاء الفرنسي أو أي هيئات قضائية دولية، بوصفه مزدوج الجنسية، على خلفية اتهامات جرى توجيهها إليه بتضييق الحريات، بشكل أضرّ بمواطنين أو بنشطاء سياسيين، وفق قوله.

وقال المحامي الفرنسي، الذي يتولى الدفاع عن ضحايا العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة باردو التونسية العام 2015، إنّ رئيس ”جمعية الصداقة للاتحاد من أجل المتوسط“، إلياس بن الشاذلي، فوّضه لدراسة مختلف الوسائل الممكنة لملاحقة الشاهد قضائيًّا على خلفية التضييق على المواطنين والنشطاء السياسيين أو المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وكان رئيس الحكومة التونسية والمترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد، أعلن في وقت سابق تخليه عن جنسيته الثانية، الفرنسية، داعيًا بقية المترشحين للرئاسة من الحاملين جنسيات أخرى للتخلي عنها.