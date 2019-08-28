مراقبون: تناقض ومغالطات في تعهدات ”الشاهد“ لرئاسة تونس

رأى مراقبون تونسيون أن تعهدات رئيس الحكومة الحالي، المرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، يوسف الشاهد، تحمل مغالطات وتناقضًا لا تتلاءم وصلاحيات رئيس الجمهورية.

برنامج الشاهد

وقدّم الشاهد جملة من التعهدات من بينها ”الخروج من سياسة الحياد في الملف الليبي“، مستندًا في ذلك إلى رئاسة تونس القمة العربية وحصولها على مقعد غير دائم في مجلس الأمن القومي.

كما وعد المرشح عن حزب ”تحيا تونس“، بتقديم مقترح لإنشاء منطقة تبادل حر بين تونس والجزائر، معتبرًا أن الدعوة لتعديل الدستور غير جديدة، وأنه سيعمل في المقابل على إلغاء الحصانة، كما وعد بتحقيق المساواة في الأجور بين المرأة والرجل، واقتراح مبادرة تشريعية في المساواة بين المرأة والرجل.

غير أن المراقبين للشارع التونسي رأوا أن الشاهد ”عجز عن تحقيق أي من التعهدات التي أطلقها في سياق حملته الانتخابية رغم قضاء 3 سنوات في منصب رئيس الحكومة، كما لم يُسمع عنه أي موقف من مبادرة رئيس الجمهورية حول المساواة في الميراث“.

نظام الحكم

كما اعتبروا أن مجمل التعهدات لا تتلاءم وطبيعة نظام الحكم في تونس، حيث تُمنح معظم الصلاحيات لرئيس الحكومة، وتبقى مسألة الأمن القومي والسياسة الخارجية فقط من اختصاص رئيس الجمهورية وحده، وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، ما يعني أن التعهدات التي أطلقها لا تتناسب مع المنصب المرشح إليه.

وقال المحلل السياسي محمد التوجاني إن ”المعطى الذي تجاهله رئيس الحكومة يضعه موضع إدانة، بمعنى أن الرجل ألزم نفسه بما لا يتناسب وطبيعة مهامه في حال فوزه برئاسة الجمهورية“.

وأشار التوجاني، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن الشاهد ثبّت على نفسه تهمة العجز عن تحقيق التعهدات، وهو في منصب رئيس حكومة، رغم أن هامش التحرك أكبر والصلاحيات أوسع“.

وأضاف أن التعهدات التي أطلقها رئيس الحكومة الحالي تحمل مغالطة للرأي العام واستحواذًا على أفكار ومبادرات سبق أن جرى تقديمها، لافتًا إلى أن الوعود قد تُضعف من مصداقيته إذا ما قرأها الرأي العام التونسي في سياقها.

رسائل ضمنية

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي محسن بن مصباح أن تعهدات الشاهد احتوت رسائل ضمنية لمنافسه، ومنها حديثه عن أن تعديل الدستور غير مجدٍ، وذلك في رد على المرشح عبد الكريم الزبيدي، أو حديثه عن إحداث منطقة تبادل حر بين تونس والجزائر، وهي مسألة تمس الجانب الاقتصادي أكثر من الجاني الدبلوماسي، وهي من اختصاص الحكومة.

وأضاف مصباح، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”خطاب الشاهد لم يتغير، وهو قائم أساسًا على الظهور بمظهر الضحية في هذه السنوات التي قضاها على رأس الحكومة، والزعم أنه حقق تطورًا في المؤشرات الاقتصادية“.