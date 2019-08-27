المغرب يعتقل ألمانيًا شيّد نصبًا تذكاريًا للهولوكوست في مراكش

ألقت السلطات المغربية القبض على الألماني أوليفر بينكوفسكي، مؤسس منظمة ”بيكسل هيلبر“، الذي شيد ما سماه نصبًا تذكاريًا للهولوكوست في ضواحي مدينة مراكش.

وتقول مصادر إن بينكوفسكي اعتُقل مساء أمس الإثنين بعد هدم السلطات المغربية، النصب العشوائي الذي أثار الكثير من الجدل.

وتبين للسلطات أن المعني بالأمر ارتكب عدة مخالفات قانونية، كسرقة الكهرباء طيلة فترة البناء، وتجهيز المكان بتقنيات تصوير دون ترخيص، إضافة إلى ”الارتباط بشبكة إنترنت مجهولة من المرجح أن تكون عبر الأقمار الاصطناعية“، حسب موقع ”منارة“ المغربي.

كما تبين أن الشاب الألماني يقيم في المغرب بصفة غير قانونية، إذ لم يجدد وثائق إقامته منذ 2016، علمًا أنه موجود في المملكة منذ 2014.

وسيعرض أوليفر بينكوفسكي على النيابة العامة يوم غد الأربعاء لتعميق البحث معه.

وهدمت السلطات المحلية في مدينة مراكش المغربية أمس النصب التذكاري للهولوكوست، الذي شرعت المنظمة الألمانية بتشييده في نواحي المدينة، وذلك لعدم حصوله على التراخيص اللازمة التي يتطلبها القيام ببناء أي منشآت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو، توثق قيام السلطات المحلية في مدينة مراكش بهدم النصب التذكاري وما يحتويه من أعمدة إسمنتية.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=491792758285862