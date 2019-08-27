قائد الجيش يلمح إلى دور فرنسي ”مشبوه“ في الأزمة الجزائرية

قال قائد أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة العسكرية ستتصدى دون هوادة، لمن وصفهم بـ“المأجورين“، و“لن تسمح لأي كان المساس بسمعة الجزائر بين الأمم وتاريخها المجيد وعزة شعبها الأصيل“.

جاء ذلك في ثاني خطاب له خلال 24 ساعة، على إثر لقاء رفيع مع كبار الضباط وقادة وحدات عسكرية في ناحية ”وهران“ غربي البلاد، حيث تابع جهوزية قوات الجيش بهذه المنطقة المحيطة بحدود المغرب.

وقال صالح: ”سنعمل معًا ودون هوادة على إفشال المخططات الخبيثة لهذه الجهات وهؤلاء الأشخاص المأجورين، الذين أصبحت مواقفهم متغيرة ومتناقضة باستمرار“.

وفي ذلك إشارة واضحة إلى جهات ترفض النهج التفاوضي لفريق الوساطة الجزائرية بقيادة كريم يونس رئيس مجلس النواب الأسبق، موضحًا أن رفضهم ”نتاج أفكار وببساطة ليست نابعة من أفكارهم بل أملاها عليهم أسيادهم، الذين يتحكمون فيهم ويوجهونهم حسب أهوائهم، محاولة منهم لتقزيم دور الجزائر إقليميًا ودوليًا“.

وقال مراقبون إن تصريحات نائب وزير الدفاع الجزائري، تحمل امتعاضًا من دور فرنسي ”مشبوه“ في تعميق الأزمة السياسية المستمرة منذ 22 فبراير / شباط الماضي، إذ تؤوي باريس معارضين جزائريين يناهضون توجهات المؤسسة العسكرية، وينتقدون موجة اعتقالات واسعة بصفوف وزراء ومسؤولين كبار في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

وتابع قائد الجيش أن ”بلاده لا تبنيها العصابة التي لم تعرف أبدًا حقيقة الجزائر وشعبها ولم تقف إلى جانبه في أوقات الشدة والأزمات، فالشعب الذي صقلته المحن مدرك لهذه الحقائق، وعلى يقين أن البلاد يبنيها أبناؤها المخلصون، وهم ولله الحمد يمثلون الأغلبية من هذا الشعب الأبي“، حسب تعبيره.