الجيش الليبي: طائرة مسيرة تركية تقتل 4 موظفين بالأصابعة

قال الجيش الليبي، إن طائرة تركية مسيرة مساندة لقوات حكومة الوفاق، شنت غارة على أهداف مدنية بمنطقة الأصابعة غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 4 موظفين يعملون بمؤسسة السلع التموينية.

واتهم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، ضباطًا أتراكًا، بتسيير هذه الطائرات من غرف عمليات بالعاصمة طرابلس.

ولم يصدر على الفور تعليق من حكومة الوفاق على هذه الواقعة.

ويخوض الجيش الليبي منذ الإثنين، معارك لاستعادة مدينة غريان حيث أفادت مصادر عسكرية بأن القوات التابعة للجيش الليبي تتقدم في عدة محاور بالمدينة، مع تراجع للميليشيات داخل المدينة وهروب مدير الأمن المكلف من حكومة الوفاق، إلى مدينة الزاوية غرب طرابلس.

وأشار المركز إلى سيطرة الجيش على منطقة غوط الريح، ومنطقتي كليبة وبني وزير، المُتاخمتين لمدينة غريان، والقضاء على الميليشيات التي كانت تتحصن في مواقع فيها لمواجهة هذا التقدم.

ولفت إلى أن القوات المسلحة تمكنت من تدمير بعض الأسلحة، بالإضافة إلى تدمير 12 عربة مسلحة للميليشيات، إضافة إلى تدمير مقاتلات سلاح الجو عربتين مسلحتين بمنطقة خمير.

وكان الجيش الليبي سيطر، يوم أمس، على أجزاء من مدينة غريان، ثم انسحب تكتيكيًا، كما أكد مصدر في رئاسة الأركان العامة في وقت سابق لـ “ إرم نيوز“.

ورجح المصدر أن ”يسيطر الجيش على غريان في أية لحظة“.