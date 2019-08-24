مقاتلات ليبية تقصف أهدافًا جنوب طرابلس وغريان

قصفت طائرات عامودية تابعة للجيش الوطني الليبي، فجر اليوم السبت، تمركزات لميليشيات حكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إن الطائرات العامودية ”وجهت ضربات مباشرة لمرتزقة الميليشياوي أسامة الجويلي في منطقة العزيزية“.

وأضاف أن وحدات من مدفعية الجيش ”دكت تمركزات للميليشيات في شارع الخلاطات الواقع بطريق المطار، جنوبي العاصمة الليبية“.

وأشار المركز إلى ”قصف تمركزات ميليشيات المرتزقة وتنظيم شورى بنغازي والزاوية في محيط مدينة غريان ومنطقة غوط الريح“، مؤكدًا أن ”سيارات الإسعاف توالت حركتها باتجاه مستشفى غريان لنقل قتلى وجرحى الميليشيات فيما فرت عناصر من المنطقة“ .

كما استهدفت الضربات الجوية معسكر الكيمياء في تاجوراء، وأعلنت غرفة عمليات القوات الجوية مدينة مرزق منطقة عمليات عسكرية.