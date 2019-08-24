المخابرات التونسية: حافظ السبسي خضع لتفتيش دقيق بناء على معلومات استخباراتية

كّدت الجمارك التونسية أنها أخضعت المدير التنفيذي لحزب نداء تونس ،حافظ قائد السبسي ،نجل الرئيس التونسي الراحل ،الباجي قائد السبسي لعمليّة تفتيش دقيقة ، بعد أن تلقت معلومات استخباراتية وصفتها ”بالمؤكدة “ ،تؤكّد أنه يريد إدخال مبالغ من العملة الأجنبية إلى تونس ”خلسة “ .

وأضافت الجمارك التونسية في بيان صادر عنها اليوم ،أن عملية التفتيش التي قامت بها لحافظ قائد السبسي ،كانت وفقا للاجراءات التي ينص عليها القانون التونسي .

وأكدت الإدارة العامة للجمارك، أنّ عمليّة التفتيش تعتبر ”روتينيّة في مثل هذه الحالات و قد تمّ خلالها مراعاة مقتضيات السرّية واحترام حرمة المسافر وجميع حقوقه، كما تمّت تحت الإشراف المتواصل للضابط المسؤول عن مصلحة تفتيش المسافرين.“ ،وفق ما جاء في البيان

وردّت الجمارك التونسية ،في بيانها على تدوينة كتبها المدير التنفيذي لنداء تونس،حافظ قائد السبسي، اتهم فيها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بإعطاء أوامر لقوات أمن مطار تونس قرطاج والجمارك التونسية للتنكيل به، ومعاملته بطريقة غير لائقة، أثناء عودته من سفر خارج البلاد.

وقال حافظ قايد السبسي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على ”فيسبوك“، اليوم الجمعة، إن ”هذه الممارسات هي استنساخ رديء لما كانت تمارسه سلطة الاستبداد (النظام السابق) ضد معارضيها والمختلفين معها“.

وأضاف أنه ”أثناء عودته إلى تونس، قامت قوات أمن المطار والجمارك بالتنكيل به والعبث بأغراضه وتعمد تعريضه لإجراءات تفتيش استثنائية بمعاملة غير لائقة بمواطن“.

وأشار إلى أن طريقة تفتيشه ”لم تحترم مقومات حقوق الإنسان، وتجاوزت كل الأعراف والأخلاقيات في المعاملات الإنسانية“.