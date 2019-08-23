حريق مهول يلتهم أكبر متنزه في العاصمة الجزائرية (صور وفيديو)

تسبب حريق مهول، ليل الجمعة، في التهام مساحة غابية واسعة من متنزه ”دنيا بارك“ بالعاصمة الجزائرية، عجزت قوات الإطفاء عن إخماده حتى ساعة إعداد التقرير.

والمتنزه الذي يتميز بكثافة غطائه النباتي، قريب من تجمعات سكنية وحظيرة سيارات، يجري إلى غاية الآن، بذل جهود كبيرة لإنقاذها من ألسنة النيران.

شاهد الحريق الذي نشب بمنتزه دنيا بارك الطريق السريع الجزائر امام مرسيدس تم النشر بواسطة ‏‎Oran Ici‎‏ في الاثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠١٦

وشوهد رتل من 10 شاحنات ضخمة للإطفاء مدعومة بقوة أمنية متخصصة في حراسة الغابات، لمحاصرة النيران ، بينما لم تسجل قوات الدفاع المدني أية خسائر في الأرواح.

وتشهد العاصمة الجزائرية ثاني حرائقها هذه السنة، بعد الكارثة التي أصابت غابة ”باينام“ الكثيفة ، والتي تضررت منها عشرات الهكتارات.