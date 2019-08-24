الجيش الليبي ينفي مزاعم تتهمه بتشويه جثث الميليشيات

نفت القوات المسلحة الليبية، اليوم الجمعة، مزاعم بشأن عمليات تشويه بدت على جثث الميلشيات التي سلمتها قوات الجيش خلال الأيام الماضية.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع الجيش الليبي، إن ”ما يتم تداول بأن هناك جثامين تم تسليمها من طرف القوات المسلحة الليبية وقد تم التنكيل بها وتشويهها وقطع أعضاء منها“، هي ”أكاذيب“ من قبل ”أصحاب الفتنة“.

وأضاف أن ”التسليم تم عن طريق الهلال الأحمر الذي يبين في تقريره بطلان وزيف هذا الادعاء“.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن ”التنكيل والتعذيب ليس من أخلاق أفراد وقوات الجيش الليبي“، وأن ”من يطلق هذه الشائعات ينتمون لتنظيمات تقوم بهذه الأساليب“.