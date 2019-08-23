تفويض صلاحيات أم تبادل أدوار؟.. ”الشاهد“ يثير الجدل في تونس 

أثار إعلان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد تفويض صلاحياته لأحد وزرائه إلى حين انتهاء الحملة الانتخابية الرئاسية جدّلًا واسعًا حول توظيف حكومة الشاهد للإدارة في خدمة حملته الانتخابية، خاصة أنّ الوزير المفوض له ينتمي إلى نفس حزب الشاهد ويشغل منصبًا حساسًا فيه.

ويوم أمس الخميس، أعلن الشاهد تفويض صلاحياته كرئيس حكومة إلى وزير الوظيفة العمومية ورئيس المجلس الوطني لحزب ”تحيا تونس“ كمال مرجان، وذلك إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية.

وأشار الشاهد في إعلانه إلى أن التفويض جاء ”عملًا بأحكام الفصل 92 من الدستور“، ما أثار جدلًا حول استخدام هذا الفصل في هذه الحالة التي تتعلق بتفرغ رئيس الحكومة لحملته الانتخابية.

وينص الفصل 92 من الدستور والمتعلق باختصاصات رئيس الحكومة في بنده الرابع على أنه ”إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء“.

مسرحية

ووجهت أوساط سياسية انتقادات حادة للشاهد إثر إعلانه القرار، الذي وصفه البعض “بمسرحية سيئة الإخراج“، واتهم بأنه أراد من خلال قراره مواصلة توظيف استعمال موارد الدولة ومؤسساتها بشكل مستتر عبر وزيره كمال مرجان.

وأوضح المتحفظون على هذا القرار أنّ أنشطة كمال مرجان، الحزبية والوزارية، باعتباره وزيرًا ورئيسًا للمجلس الوطني لحزب ”تحيا تونس“ الذي يرأسه يوسف الشاهد، ستكون دعائية للشاهد في سباقه نحو قصر قرطاج وللحزب في منافسته على مقاعد البرلمان، بحسب تقديرهم.

استقالة

وقال المحلل السياسي المتخصص في القانون الدستوري محمد محفوظ: إنّ ”استناد الشاهد إلى الفصل 92 من الدستور ليس في محله، وإنّه قرأ هذا الفصل قراءة خاطئة فيها خلط بين مهامه كرئيس للحكومة وصفته كمترشح للانتخابات، وهذا خطأ أول“.

وأضاف في حديث مع ”إرم نيوز“، أنّ الخطأ الثاني للشاهد يكمن في اختيار الوزير المفوّض له، وهو كمال مرجان، الذي يشغل منصب رئيس المجلس الوطني، أي المنصب الثاني في الحزب بعد رئيسه (وهو يوسف الشاهد).

وأشار محفوظ إلى أن ”الحل الذي لجأ إليه الشاهد غير مقبول، فهو بمثابة تبادل أدوار وليس أكثر، فضلًا عن أنه مبني على أساس خاطئ، وقد كان أولى بالشاهد إعلان استقالته“.

عذر خارج عن الإرادة

من جانبها، علّقت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي على إجراء الشاهد الذي فاجأها على حد تعبيرها، موضحة أن الفصل 92 من الدستور ”ينص على أن تفويض رئيس الحكومة صلاحياته لأحد أعضاء الحكومة يكون في حالة تعذر أدائه مهامه، وأنّ الحملة الانتخابية ليست من مهام رئيس الحكومة“.

وأضافت في تصريح صحفي أنّ ”تعذر أداء المهام“ يكون خارجًا عن إرادة رئيس الحكومة وهي إما المرض أو خروج رئيس الحكومة في مهمة خارج البلاد يمارس فيها اختصاصاته، ولا يمكنه أن يكون موجودًا في تونس، بحسب تعبيرها.