نشطاء مغاربة يؤسسون حزبًا جديدًا باسم ”الحب العالمي“ (صورة)

أطلقت مجموعة من الحقوقيين في المغرب حزبًا سياسيًا جديدًا، سموه حزب ”الحب العالمي“، وذلك خلال اللقاء التحضيري للمؤتمر التأسيسي للحزب في الرباط.

والمؤسس الفعلي للحزب الجديد عبد الكريم سفير، هو الكاتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، ومفتش تربوي لمادة الفلسفة.

وأوضح سفير، في منشور عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“، أن الحزب الجديد لا ينتمي لليمين ولا لليسار، لأن ”الحب يسع أهل اليمين وأهل اليسار“ على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الحزب ”مبادرة ثقافية وسياسية مغربية للخروج من حالة الوصاية إلى حالة النضج وتحمل مسؤولية الذات والوطن والأرض والأجيال القادمة، انطلاقًا من كونية الحب وعالمية حزب الحب“.

وأثار الحزب، الذي تأسس افتراضيًا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يُترجم على أرض الواقع ردود فعل متباينة بين مباركة البادرة، وانتقدها على اعتبار أن ”الحب قيمة إنسانية سامية لا يجب استغلالها في لعبة السياسة“، بحسب مغردين.