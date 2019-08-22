تونس.. الشاهد يفوض صلاحياته بـ“صفة مؤقتة“ لأحد الوزراء

أعلن رئيس الحكومة التونسية والمترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد، اليوم الخميس، تفويض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية في حكومته كمال مرجان، إلى حين انتهاء الحملة الانتخابية.

وقال في خطاب مقتضب بثته القناة التلفزيونية الرسمية، إنه اتخذ هذا القرار ”عملًا بأحكام الفصل 92 من الدستور التونسي، ودفعًا للتأويلات والاتهامات الموجهة إليه باستخدام الإدارة خدمة لمصالحه ولحملته الانتخابية“.

وأوضح الشاهد أن تفويض صلاحياته لكمال مرجان اختيار منه رغم أن الدستور لا يمنع رئيس الحكومة من الترشح للرئاسة وممارسة وظيفته الحكومية.

وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 2 من شهر سبتمبر/أيلول المقبل وتنتهي في الـ13 من ذات الشهر، ليعود الشاهد بعدها لممارسة مهامه كرئيس للحكومة إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة.